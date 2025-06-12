Персональные данные в ПриватБанке — в каких случаях можно обратиться к омбудсмену

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали, какие права имеют клиенты в отношении предоставленных для обработки персональных данных. Также сообщили, при каких обстоятельствах граждане могут подать жалобу к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Об этом говорится на официальном портале банка.

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Правила обработки персональных данных в ПриватБанке

Как отметили в финучреждении, обработка персональных данных банком может считаться законной, если, в частности, происходит на основании заключения и исполнения договора или иного соглашения.

Целью может быть предоставление финансовых и банковских услуг, выполнение требований законодательства о финмониторинге, видеоверификация клиентов банка, блокирование нелегитимных транзакций, судебная защита интересов банка, урегулирование кредитной задолженности.

Передача данных третьим лицам возможна в случае выполнения официальных требований госорганов, судебного решения, для защиты ПриватБанка от жалоб, в случае запроса третьих лиц в вопросах наследования, содействия предупреждению и расследованию незаконных деяний (в частности, мошенничества).

Какие права имеют клиенты в вопросе предоставления данных

Права клиентов по защите персональных данных регулирует статья восьмая закона "О защите персональных данных". В частности, согласно ей граждане имеют право:

знать об источниках сбора своих персональных данных или цели обработки;

получать сведения об условиях предоставления доступа к данным, в частности информацию о третьих лицах, которым могут быть переданы данные;

прибегать к правовой защите, если было нарушено законодательство о защите данных;

подавать предостережение на ограничение права на обработку своих данных при предоставлении согласия;

отозвать собственное согласие на обработку данных;

быть ознакомленными с механизмом автоматической обработки персональных данных;

право на защиту от автоматизированного решения, которое несет правовые последствия.

на доступ к собственным данным.

В банке отмечают, что в случае, если клиент недоволен тем, как происходит обработка данных, то может подать жалобу в контролирующий орган — Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Для написания жалобы можно воспользоваться официальным сайтом омбудсмена.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке дали советы для защиты банковских карт от мошеннических списаний. Благодаря таким рекомендациям граждане смогут осуществлять безопасные расчеты.

Также сообщалось о том, что почти до конца сентября у клиентов ПриватБанка есть возможность получать кэшбэк за денежные переводы. По этой акции можно ежемесячно получать до 5 тыс. грн.