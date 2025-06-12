Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Обработка данных в ПриватБанке — когда обращаться к омбудсмену

Обработка данных в ПриватБанке — когда обращаться к омбудсмену

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 07:01
Персональные данные в ПриватБанке — в каких случаях можно обратиться к омбудсмену
Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Правила обработки персональных данных в ПриватБанке Какие права имеют клиенты в вопросе предоставления данных

В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали, какие права имеют клиенты в отношении предоставленных для обработки персональных данных. Также сообщили, при каких обстоятельствах граждане могут подать жалобу к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Об этом говорится на официальном портале банка.

Реклама
Читайте также:

Правила обработки персональных данных в ПриватБанке

Как отметили в финучреждении, обработка персональных данных банком может считаться законной, если, в частности, происходит на основании заключения и исполнения договора или иного соглашения.

Целью может быть предоставление финансовых и банковских услуг, выполнение требований законодательства о финмониторинге, видеоверификация клиентов банка, блокирование нелегитимных транзакций, судебная защита интересов банка, урегулирование кредитной задолженности.

Передача данных третьим лицам возможна в случае выполнения официальных требований госорганов, судебного решения, для защиты ПриватБанка от жалоб, в случае запроса третьих лиц в вопросах наследования, содействия предупреждению и расследованию незаконных деяний (в частности, мошенничества).

Какие права имеют клиенты в вопросе предоставления данных

Права клиентов по защите персональных данных регулирует статья восьмая закона "О защите персональных данных". В частности, согласно ей граждане имеют право:

  • знать об источниках сбора своих персональных данных или цели обработки;
  • получать сведения об условиях предоставления доступа к данным, в частности информацию о третьих лицах, которым могут быть переданы данные;
  • прибегать к правовой защите, если было нарушено законодательство о защите данных;
  • подавать предостережение на ограничение права на обработку своих данных при предоставлении согласия;
  • отозвать собственное согласие на обработку данных;
  • быть ознакомленными с механизмом автоматической обработки персональных данных;
  • право на защиту от автоматизированного решения, которое несет правовые последствия.
  • на доступ к собственным данным.

В банке отмечают, что в случае, если клиент недоволен тем, как происходит обработка данных, то может подать жалобу в контролирующий орган — Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Для написания жалобы можно воспользоваться официальным сайтом омбудсмена.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке дали советы для защиты банковских карт от мошеннических списаний. Благодаря таким рекомендациям граждане смогут осуществлять безопасные расчеты.

Также сообщалось о том, что почти до конца сентября у клиентов ПриватБанка есть возможность получать кэшбэк за денежные переводы. По этой акции можно ежемесячно получать до 5 тыс. грн.

ПриватБанк банки нарушения личные данные омбудсмен данные
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации