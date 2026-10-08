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Главная Финансы Обновление данных в Ощадбанке: кто столкнулся с трудностями

Обновление данных в Ощадбанке: кто столкнулся с трудностями

Ua ru
8 октября 2026 06:01
В Ощад24/7 невозможно обновить данные онлайн: кого это касается
Прохожий со смартфоном на фоне Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" для сохранения права на полноценное обслуживание обязаны периодически предоставлять актуальные данные о себе, заполняя специальную анкету. Выполнить это требование можно как лично в отделении, так и удаленно. В то же время некоторые клиенты столкнулись с невозможностью это сделать.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение клиента в разделе "Отзывы" на сайте "Минфин".

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Почему возникают проблемы с обновлением данных в Ощадбанке

Как рассказал один из клиентов, находящийся за границей, однажды банк заблокировал карточный счет из-за отсутствия движения средств в течение шести месяцев. Для восстановления доступа финансовое учреждение сообщило о необходимости обновить личные данные.

Однако из-за технической проблемы это оказалось невозможным. По словам гражданина, это произошло из-за получения нового ID-паспорта, тогда как в системе банка зафиксирован старый паспорт-книжечка.

Мужчина более месяца пытался обновить данные через приложение "Дія". Процесс идентификации запускался, однако каждый раз из-за несоответствия типов документов (паспорт-книжка/ID-карта) данные в автоматизированной банковской системе не перезаписывались, и система возвращала старый паспорт.

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Также он отметил, что функция открытия цифровой карты заблокирована, а физически приехать в Украину нет возможности.

"Более 5 раз обращался в контакт-центр через чат в Telegram и заказывал видеоидентификацию — операторы отказывают в помощи, поскольку видят в системе старый паспорт и не могут принять ID-карту... Возникает абсолютная зацикленность: банк требует посетить отделение, а дистанционные инструменты ("Дія", горячая линия) не работают из-за внутреннего технического конфликта форматов документов в базе Ощадбанка", — пояснил он.

Что нужно знать об обновлении данных в Ощадбанке

В рамках закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", граждане должны предоставлять актуальные данные для обработки в соответствии с общими требованиями.

Частота обновления для каждого клиента индивидуальна, с учетом степени риска деловых отношений:

  1. В случае высокого риска для деловых отношений — один раз в год;
  2. В случае среднего риска для деловых отношений — раз в три года;
  3. В случае отсутствия подозрений в отношении деловых отношений — один раз в течение пяти лет.

В анкете необходимо указать место регистрации, актуальный адрес, размер ежемесячного дохода.

Сделать это можно лично, явившись в банковское отделение с документами, или удаленно через мобильное приложение/веб-банкинг "Ощад/24".

При необходимости обновления данных финансовое учреждение само отправит уведомление за 30 дней до истечения срока. В случае игнорирования такой процедуры — граждане потеряют доступ к счетам.

Как обновить данные в "Ощад24/7" и кто не имеет права

Чтобы обновить информацию в приложении, необходимо выполнить несколько шагов:

  • открыть уведомление банка о необходимости обновления данных;
  • перейти в раздел "Еще";
  • зайти в личный профиль;
  • просмотреть старые данные;
  • подтвердить или внести изменения.

Ранее в банке предупреждали: в случае изменения паспортных данных — клиенты должны лично явиться в отделение и предоставить документы для обновления. В таких условиях дистанционная актуализация будет невозможна. В банк можно обратиться как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке возможна блокировка соцвыплат. Это может грозить из-за того, что такие выплаты поступают на обычные счета, подлежащие аресту. Хотя клиенты имеют право распоряжаться суммой в 17 294 грн с арестованного счета, некоторые не могут получить доступ к своим выплатам.

Еще Новини.LIVE писали о том, что клиенты Ощадбанка могут воспользоваться дополнительной защитой средств от мошенников благодаря сервису страхования. Банк гарантирует выплату в случае проблем с расчетами в интернете или магазинах, кражи наличных из банкомата или потери карты — от 50 000 грн. Стоимость такой услуги составляет 25 грн в месяц.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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