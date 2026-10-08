В Ощад24/7 неможлива актуалізація даних онлайн: кого стосується

Перехожий зі смартфоном на тлі Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" для збереження права на повноцінне обслуговування зобов'язані періодично надавати про себе актуальні дані, заповнюючи спеціальну анкету. Виконання такої вимоги доступне як особисто у відділенні, так і дистанційно. Водночас, деякі клієнти зіткнулися з неможливістю це зробити.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення клієнта у розділі "Відгуки" на сайті "Мінфін".

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Чому можливі проблеми з оновленням даних в Ощадбанку

Як розповів один із клієнтів, який перебуває за кордоном, одного дня банк заблокував картковий рахунок через відсутність руху коштів протягом шести місяців. Для відновлення доступу фінустанова повідомила про необхідність актуалізувати персональні дані.

Однак через технічну проблему це стало неможливо. За словами громадянина, це сталося через отримання нового ID-паспорта, тоді як у системі банку зафіксовано стару паспорт-книжечку.

Чоловік понад місяць намагався оновити дані через застосунок "Дія". Процес ідентифікації запускався, однак щоразу через розбіжність у типах документа (книжечка/ID-картка) дані в автоматизованій банківській системі не перезаписувалися, і система повертала старий паспорт.

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Також зауважив, що функція відкриття цифрової картки заблокована, а фізично приїхати в Україну немає можливості.

"Більше 5-ти разів звертався до контакт-центру через чат у телеграм, та замовляв відеоідентифікацію — оператори відмовляють у допомозі, оскільки бачать у системі старий паспорт і не можуть прийняти ID-картку... Виникає абсолютна зацикленість: банк вимагає відвідати відділення, а дистанційні інструменти ("Дія", гаряча лінія) не працюють через внутрішній технічний конфлікт форматів документів у базі Ощадбанку", — пояснив він.

Що треба знати про актуалізацію даних в Ощадбанку

У рамках закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", громадяни мають подавати актуальні дані для опрацювання відповідно до загальних вимог.

Частота оновлення для кожного клієнта індивідуальна, з огляду на ступінь ризику ділових відносин:

У разі високого ризику для ділових відносин — один раз за рік; У разі середнього ризику для ділових відносин — раз на три роки; У разі відсутності підозр для ділових відносин — один раз протягом пʼяти років.

В анкеті потрібно вказати місце реєстрації, актуальну адресу, розмір щомісячного доходу.

Робити це можна особисто, прибувши у банківське відділення з документами, або дистанційно через мобільний застосунок/веббанкінг "Ощад/24".

За потреби в актуалізації даних фінустанова сама надішле попередження за 30 днів до кінцевого терміну. У разі ігнорування такої процедури — громадяни втратять доступ до рахунків.

Як оновити дані в "Ощад24/7" і хто не має права

Для того, щоб актуалізувати інформацію у застосунку, потрібно виконати кілька кроків:

відкрити сповіщення банку про потребу в актуалізації даних;

перейти за пунктом "Ще";

зайти у власний профіль;

перегляну старі дані;

підтвердити або внести зміни.

Раніше у банку попереджали: у разі появи змін у паспортних даних — клієнти мусять особисто прибути у відділення, надавши документи для оновлення. За таких умов дистанційна актуалізація буде неможлива. До банку можна звернутися як у порядку живої черги, так і за попереднім записом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку можливе блокування соцвиплат. Це може загрожувати через те, що такі виплати надходять на звичайні рахунки, які підлягають арешту. Хоч клієнти мають право користовуватися сумою у 17 294 грн з арештованого рахунку, дехто не може отримати доступ до власних виплат.

Ще Новини.LIVE писали про те, що клієнти Ощадбанку можуть скористатися додатковим захистом коштів від шахраїв завдяки сервісу страхування. Гарантовано банк обіцяє надати у разі проблем з розрахунками в інтернеті чи магазинах, викрадення готівки з банкомату чи втрати карти — від 50 000 грн. Коштує така послуга 25 грн щомісяця.