Ощадбанк уточнил правила покупки валюты в приложении — что нужно знать

Обмен валюты — в Ощадбанке объяснили некоторые нюансы
Клиентам государственного "Ощадбанка" рассказали о правилах обмена валюты в 2024 году. В частности, уточнили доступные способы и какие действуют ограничения на суммы.
Об этом говорится в сообщении главы правления Ощадбанка Сергея Наумова в Telegram.
Правила обмена валюты в Ощадбанке
По словам руководителя банка, граждане могут совершить обмен валюты двумя способами:
- в отделении банка;
- в приложении "Мобильный Ощад".
При этом клиенты должны обратить внимание на то, что в стране до сих пор действуют ограничения для соответствующих операций в месяц. А именно:
- минимальная допустимая для обмена сумма составляет 500 гривен (в эквиваленте);
- максимальная сумма при покупке валюты — до 50 тыс. гривен, при продаже — до 100 тыс. долларов США/евро.
Как купить доллары и евро в приложении
Для того, чтобы приобрести валюту через мобильное приложение, нужно иметь две активные карты:
- гривневая карта;
- валютная карта.
"Для обмена валюты у клиента должны быть активные карты в национальной и иностранной валюте (USD/EUR), открытые в одной области", — пояснил он.
В случае отсутствия валютной карты — ее можно быстро оформить. Для этого необходимо на странице с продуктами банка сделать несколько шагов:
- зайти в раздел "Мои возможности";
- выбрать пункт "Заказать карту";
- найти продукт "Моя карта — Цифровая";
- выбрать валюту счета.
После этого валютная карта появится в списке продуктов.
Для осуществления перевода средств между картами, открытыми в разных валютах в приложении "Мобильный Ощад", требуется:
- зайти в раздел "Платежи";
- выбрать пункт "Обмен валют";
- найти карту, из какой валюты на какую нужен обмен;
- указать сумму операции;
- подтвердить, с какой карты на какую требуется перевод.
"Операция осуществляется по курсу, с которым клиент может ознакомиться в приложении Мобильный Ощад в разделе "Еще" (как на рисунке)", — добавил Сергей Наумов.
Напомним, в Ощадбанке уточнили, когда могут снимать комиссию во время операций в банкомате. В 2024 году соответствующие правила изменились.
Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили, почему блокируются средства во время перевода и почему может возникнуть долг на счете. По правилам, действуют особые сроки обработки денежных операций.
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