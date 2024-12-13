Ощадбанк уточнил правила покупки валюты в приложении — что нужно знать

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентам государственного "Ощадбанка" рассказали о правилах обмена валюты в 2024 году. В частности, уточнили доступные способы и какие действуют ограничения на суммы.

Об этом говорится в сообщении главы правления Ощадбанка Сергея Наумова в Telegram.

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По словам руководителя банка, граждане могут совершить обмен валюты двумя способами:

в отделении банка;

в приложении "Мобильный Ощад".

При этом клиенты должны обратить внимание на то, что в стране до сих пор действуют ограничения для соответствующих операций в месяц. А именно:

минимальная допустимая для обмена сумма составляет 500 гривен (в эквиваленте);

максимальная сумма при покупке валюты — до 50 тыс. гривен, при продаже — до 100 тыс. долларов США/евро.

Как купить доллары и евро в приложении

Для того, чтобы приобрести валюту через мобильное приложение, нужно иметь две активные карты:

гривневая карта;

валютная карта.

"Для обмена валюты у клиента должны быть активные карты в национальной и иностранной валюте (USD/EUR), открытые в одной области", — пояснил он.



В случае отсутствия валютной карты — ее можно быстро оформить. Для этого необходимо на странице с продуктами банка сделать несколько шагов:

зайти в раздел "Мои возможности";

выбрать пункт "Заказать карту";

найти продукт "Моя карта — Цифровая";

выбрать валюту счета.

После этого валютная карта появится в списке продуктов.

Для осуществления перевода средств между картами, открытыми в разных валютах в приложении "Мобильный Ощад", требуется:

зайти в раздел "Платежи";

выбрать пункт "Обмен валют";

найти карту, из какой валюты на какую нужен обмен;

указать сумму операции;

подтвердить, с какой карты на какую требуется перевод.

"Операция осуществляется по курсу, с которым клиент может ознакомиться в приложении Мобильный Ощад в разделе "Еще" (как на рисунке)", — добавил Сергей Наумов.

Скриншот. Источник: ТГ С. Наумов.

Напомним, в Ощадбанке уточнили, когда могут снимать комиссию во время операций в банкомате. В 2024 году соответствующие правила изменились.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили, почему блокируются средства во время перевода и почему может возникнуть долг на счете. По правилам, действуют особые сроки обработки денежных операций.