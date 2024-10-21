Обмен поврежденной валюты — какие купюры не принимают и что делать

Доллары на кассе. Фото: Minfin

В Украине некоторые банки отказываются принимать наличную валюту с повреждениями. Такие деньги принимаются по специальной процедуре с дополнительной платой.

Об этом говорится в материалах Национального банка Украины (НБУ).

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Некоторые граждане частично хранят деньги в валюте не в банках, а дома наличными. Иногда такие деньги терпят определенные повреждения: рвутся или становятся запятнанными. Поэтому некоторые финучреждения могут отказываться осуществлять обмен таких банкнот.

Как отмечают в НБУ, если у банкноты есть признаки значительного износа или повреждения, независимо от ее года выпуска банк может предложить осуществить операцию инкассо. Такую процедуру могут осуществлять уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом.

В целом валюта с повреждениями подлежит обмену. Степень износа должен определять Центробанк страны, к которой такая денежная единица принадлежит (если доллар США, то Федеральная Резервная система).

"Комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки в соответствии со статьей 47 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" взимают согласно установленным им тарифам, информация о которых должна быть размещена в доступном для клиента месте", — говорится в сообщении регулятора.

Какие купюры считаются изношенными и поврежденными

Для инкассо принимают в кассах банков банкноты, которые имеют значительные повреждения или значительно износились. Значительными считаются следующие повреждения:

купюры разрезаны или разорваны на части;

есть печатные недостатки;

есть повреждения элементов дизайна и защиты;

повреждение из-за длительного действия влаги, химикатов;

имеют признаки гниения или обожжены;

изменен начальный цвет;

загрязнены локально (с пятнами, общая площадь которых больше половины площади банкноты);

есть общие загрязнения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 ноября начнется процесс изъятия из оборота ряда гривневых купюр, выпущенных в период с 2003 по 2007 годы. Под изъятие подпадают банкноты номиналами 50 и 200 гривен.

Ранее мы писали, что в Украине допускаются к обмену все доллары, выпущенные с 1914 года. Однако есть случаи, когда банки и обменники могут отказать в обмене или замене купюр.