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Нацбанк змінює гроші — які купюри почнуть виводити з обігу з листопада

17 жовтня 2024 19:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В Україні замінять старі гроші — що відомо
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні з 1 листопада розпочнеться процес вилучення з обігу низки гривневих купюр, випущених у період з 2003 до 2007 років. Під вилучення підпадають банкноти номіналами 50 і 200 гривень, які замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – зразка 2014 та наступних років випуску.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Як і для чого будуть виводити старі купюри 

Національний банк України пояснив, що вилучення старих купюр буде поступовим. Це відбуватиметься під час звичайних розрахунків, тому українцям не потрібно буде спеціально обмінювати старі банкноти. Всі старі купюри будуть автоматично замінюватися новими під час використання в обігу.

"Вони можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами. Процес відбувається поступово та не створює незручностей для готівкових розрахунків, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам", — йдеться в повідомленні.

З 1 листопада 2024 року українські банки припинять видачу старих банкнот номіналами 50 та 200 гривень за будь-якими готівковими операціями. Крім того, Національний банк України більше не надаватиме ці купюри банкам, інкасаторським компаніям і підприємствам, що займаються обробкою готівки.

"Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 і 200 грн старого зразка більше не повертатимуться в обіг. А вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації", — сказали в НБУ.

Регулятор пояснив, що основною причиною заміни старих купюр є прагнення підвищити якість готівки в обігу. Вилучення банкнот номіналами 50 та 200 гривень, випущених у 2003-2007 роках, стане завершальним етапом цього процесу.

Також у Національному банку України нагадали, що з обігу виводяться й інші гривневі купюри. Зокрема:

  • 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років були виведені з обігу з 1 жовтня 2020 року;
  • 5, 10, 20 та 100 гривень старого зразка — з 1 січня 2023 року;
  • 500 гривень — з 1 серпня 2024 року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні допускаються до обміну усі долари, випущені з 1914 року. Проте є випадки, коли банки та обмінники можуть відмовити в обміні чи заміні купюр.

Також ми розповідали, що в ПриватБанку очікується низка тарифних змін щодо певних пакетів послуг з 1 листопада. Вони торкнуться фізосіб-підприємців (ФОПів).

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