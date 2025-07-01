ПриватБанк разрешил осуществлять оперативный обмен валюты без комиссии — детали

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцам доступна услуга в ПриватБанке по обмену наличной валюты на наличные гривны в круглосуточном режиме и без дополнительных комиссий. Воспользоваться таким сервисом можно благодаря устройствам АТМ-Recycler.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Как отмечают в банке, в 2025 году граждане могут получить наличные в гривне сразу после осуществления соответствующей операции:

без лишних комиссий;

без зачисления на карту.

По условиям обмена наличной валюты в устройствах банка, предполагается выдача средств по наличному курсу "ПриватБанка", остальные до 100 грн зачислят на банковскую карту или мобильный счет.

В финучреждении установлены следующие лимиты на валютообмен:

до 1 тыс. долларов за одну финансовую операцию;

до 1 тыс. евро за одну операцию.

Как воспользоваться услугой по валютообмену

Граждане могут воспользоваться новым сервисом через банкомат Recycler ПриватБанка, который настроен на прием наличных, выбрав из перечня на официальном сайте банка в каждом конкретном городе.

Необходимо сделать следующие шаги:

на сайте финучреждения перейти к поиску;

выбрать пункт в поиске "Банкоматы";

Карта с банкоматами. Источник: ПриватБанк

в расширенном поиске указать "Прием наличных пачкой";

Поиск банкомата. Источник: ПриватБанк

нажать пункт "Применить".

Напомним, что в ПриватБанке произошли некоторые изменения в приложении Приват24. Речь идет об обновлении одного из сервисов.

Также мы писали, что до конца года в ПриватБанке будет действовать сниженная комиссия на валютные переводы. Клиентам банка можно будет платить вдвое меньше.