ПриватБанк разрешил осуществлять оперативный обмен валюты без комиссии — детали

Обмен валюты без комиссии — как работает новая услуга ПриватБанка
Украинцам доступна услуга в ПриватБанке по обмену наличной валюты на наличные гривны в круглосуточном режиме и без дополнительных комиссий. Воспользоваться таким сервисом можно благодаря устройствам АТМ-Recycler.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.
Что нужно знать о валютообмене без комиссий в ПриватБанке
Как отмечают в банке, в 2025 году граждане могут получить наличные в гривне сразу после осуществления соответствующей операции:
- без лишних комиссий;
- без зачисления на карту.
По условиям обмена наличной валюты в устройствах банка, предполагается выдача средств по наличному курсу "ПриватБанка", остальные до 100 грн зачислят на банковскую карту или мобильный счет.
В финучреждении установлены следующие лимиты на валютообмен:
- до 1 тыс. долларов за одну финансовую операцию;
- до 1 тыс. евро за одну операцию.
Как воспользоваться услугой по валютообмену
Граждане могут воспользоваться новым сервисом через банкомат Recycler ПриватБанка, который настроен на прием наличных, выбрав из перечня на официальном сайте банка в каждом конкретном городе.
Необходимо сделать следующие шаги:
- на сайте финучреждения перейти к поиску;
- выбрать пункт в поиске "Банкоматы";
- в расширенном поиске указать "Прием наличных пачкой";
- нажать пункт "Применить".
Напомним, что в ПриватБанке произошли некоторые изменения в приложении Приват24. Речь идет об обновлении одного из сервисов.
Также мы писали, что до конца года в ПриватБанке будет действовать сниженная комиссия на валютные переводы. Клиентам банка можно будет платить вдвое меньше.
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