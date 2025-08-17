Купівля валюти в Ощадбанку — які є способи, дозволені суми та інші нюанси

Купівля валюти у 2025 році — що треба знати клієнтам Ощадбанку
У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли про особливості купівлі іноземної валюти громадянами. Зокрема, найзручніший спосіб придбати валюту — це скористатися функцією "Обмін валют" у розділі "Платежі"в мобільному "Ощаді".
Особливості купівлі валюти в Ощадбанку
Із запитанням про те, які діють правила купівлі валюти, звертаються до Ощадбанку клієнти. Зокрема, громадяни просять уточнити, який спосіб отримання відповідної послуги найбільш зручний.
"Купити валюту в відділенні Ощад, як найпростіше зробити?", — йдеться в одному зі звернень клієнтів на сторінці у соцмережі.
Працівник головного управління Ощадбанку зазначив, що у 2025 році для громадян доступні два способи придбання іноземної валюти, кожен з яких має свої переваги. А саме:
- особисто у касі, відвідавши найбільш зручне відділення фінустанови;
- у дистанційному режимі через застосунок "Мобільний Ощад".
"Придбати валюту легко, як у відділенні банку, так і в мобільному Ощад", — пояснив представник банку.
Зокрема, для того, щоб придбати валюту, не виходячи з дому, потрібно перед цим оформити валютну картку для подальшого здійснення операції.
Так, для обміну валюти у застосунку "Мобільний Ощад" у клієнта мають бути активні:
- карта у національній валюті;
- карта в іноземній валюті (USD/EUR).
Якщо немає валютної картки, то її можна оформити віддалено. Для цього необхідно:
- серед доступних банківських продуктів відкрити "Мої можливості";
- натиснути на пункт "Замовити картку";
- обрати з переліку продукт "Моя картка — Цифрова";
- натиснути пункт валюта рахунку.
Картка з'явиться у переліку продуктів клієнта.
Як здійснити обмін валюти онлайн та які особливості
Для того, щоб здійснити переказ коштів між картами, відкритими у різних валютах в "Ощадбанку", необхідно:
- зайти у мобільному застосунку у розділ "Платежі";
- обрати пункт "Обмін валют";
- натиснути, з якої валюти на яку буде обмін;
- зазначити суму операції;
- підтвердити, з якої кари треба робити переказ.
Операція відбудеться за курсом, з яким клієнти можуть ознайомитись у розділі "Ще".
Проте у 2025 році діють такі обмеження на операції:
- мінімальна сума не може бути нижчою за 500 грн (еквівалент);
- максимальна сума для придбання іноземної валюти — до 50 тис. грн на місяць.
