Купівля валюти в Ощадбанку — які є способи, дозволені суми та інші нюанси

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли про особливості купівлі іноземної валюти громадянами. Зокрема, найзручніший спосіб придбати валюту — це скористатися функцією "Обмін валют" у розділі "Платежі"в мобільному "Ощаді".

Особливості купівлі валюти в Ощадбанку

Із запитанням про те, які діють правила купівлі валюти, звертаються до Ощадбанку клієнти. Зокрема, громадяни просять уточнити, який спосіб отримання відповідної послуги найбільш зручний.

"Купити валюту в відділенні Ощад, як найпростіше зробити?", — йдеться в одному зі звернень клієнтів на сторінці у соцмережі.

Працівник головного управління Ощадбанку зазначив, що у 2025 році для громадян доступні два способи придбання іноземної валюти, кожен з яких має свої переваги. А саме:

особисто у касі, відвідавши найбільш зручне відділення фінустанови;

у дистанційному режимі через застосунок "Мобільний Ощад".

"Придбати валюту легко, як у відділенні банку, так і в мобільному Ощад", — пояснив представник банку.

Зокрема, для того, щоб придбати валюту, не виходячи з дому, потрібно перед цим оформити валютну картку для подальшого здійснення операції.

Так, для обміну валюти у застосунку "Мобільний Ощад" у клієнта мають бути активні:

карта у національній валюті;

карта в іноземній валюті (USD/EUR).

Якщо немає валютної картки, то її можна оформити віддалено. Для цього необхідно:

серед доступних банківських продуктів відкрити "Мої можливості";

натиснути на пункт "Замовити картку";

обрати з переліку продукт "Моя картка — Цифрова";

натиснути пункт валюта рахунку.

Картка з'явиться у переліку продуктів клієнта.

Як здійснити обмін валюти онлайн та які особливості

Для того, щоб здійснити переказ коштів між картами, відкритими у різних валютах в "Ощадбанку", необхідно:

зайти у мобільному застосунку у розділ "Платежі";

обрати пункт "Обмін валют";

натиснути, з якої валюти на яку буде обмін;

зазначити суму операції;

підтвердити, з якої кари треба робити переказ.

Операція відбудеться за курсом, з яким клієнти можуть ознайомитись у розділі "Ще".

Проте у 2025 році діють такі обмеження на операції:

мінімальна сума не може бути нижчою за 500 грн (еквівалент);

максимальна сума для придбання іноземної валюти — до 50 тис. грн на місяць.

