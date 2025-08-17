Відео
Купівля валюти у 2025 році — що треба знати клієнтам Ощадбанку

Купівля валюти у 2025 році — що треба знати клієнтам Ощадбанку

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 06:01
Купівля валюти в Ощадбанку — які є способи, дозволені суми та інші нюанси
Доларові купюри. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли про особливості купівлі іноземної валюти громадянами. Зокрема, найзручніший спосіб придбати валюту — це скористатися функцією "Обмін валют" у розділі "Платежі"в мобільному "Ощаді". 

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Особливості купівлі валюти в Ощадбанку

Із запитанням про те, які діють правила купівлі валюти, звертаються до Ощадбанку клієнти. Зокрема, громадяни просять уточнити, який спосіб отримання відповідної послуги найбільш зручний.

"Купити валюту в відділенні Ощад, як найпростіше зробити?", — йдеться в одному зі звернень клієнтів на сторінці у соцмережі.

Працівник головного управління Ощадбанку зазначив, що у 2025 році для громадян доступні два способи придбання іноземної валюти, кожен з яких має свої переваги. А саме:

  • особисто у касі, відвідавши найбільш зручне відділення фінустанови;
  • у дистанційному режимі через застосунок "Мобільний Ощад".

"Придбати валюту легко, як у відділенні банку, так і в мобільному Ощад", — пояснив представник банку.

Зокрема, для того, щоб придбати валюту, не виходячи з дому, потрібно перед цим оформити валютну картку для подальшого здійснення операції.

Так, для обміну валюти у застосунку "Мобільний Ощад" у клієнта мають бути активні:

  • карта у національній валюті;
  • карта в іноземній валюті (USD/EUR).

Якщо немає валютної картки, то її можна оформити віддалено. Для цього необхідно:

  • серед доступних банківських продуктів відкрити "Мої можливості";
  • натиснути на пункт "Замовити картку";
  • обрати з переліку продукт "Моя картка — Цифрова";
  • натиснути пункт валюта рахунку.

Картка з'явиться у переліку продуктів клієнта.

Як здійснити обмін валюти онлайн та які особливості

Для того, щоб  здійснити переказ коштів між картами, відкритими у різних валютах в "Ощадбанку", необхідно:

  • зайти у мобільному застосунку у розділ "Платежі";
  • обрати пункт "Обмін валют";
  • натиснути, з якої валюти на яку буде обмін;
  • зазначити суму операції;
  • підтвердити, з якої кари треба робити переказ.

Операція відбудеться за курсом, з яким клієнти можуть ознайомитись у розділі "Ще".

Проте у 2025 році діють такі обмеження на операції:

  • мінімальна сума не може бути нижчою за 500 грн (еквівалент);
  • максимальна сума для придбання іноземної валюти — до 50 тис. грн на місяць.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку назвали фактори, які спонукали суттєво скоротити ліміти на грошові перекази без SMS-підтвердження. Нині дозволена сума не може перевищувати 1 тис. грн.  

Також ми розповідали, що в Ощадбанку озвучили правила заміни пластикових карт, термін дії яких закінчився. Там уточнили, в які відділення можна йти для переоформлення.  

Ощадбанк гроші банки валюта банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
