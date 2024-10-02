ПриватБанк уточнил, кто подпадет под лимит на p2p-переводы

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали клиентам, кто попадет под лимит, введенный Национальным банком Украины (НБУ) с 1 октября 2024 года. Часть украинцев не сможет совершать переводы из-за ограничений на p2p-переводы.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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Кто подпадет под лимит ПриватБанка

Согласно решению НБУ, теперь лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физлиц.

"Установленный регулятором с 1 октября 2024 года лимит в 150 тыс. грн на переводы между физическими лицами достаточен для подавляющего большинства клиентов, которые пользуются услугой карточных P2P переводов. Как отметил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, почти 99% клиентов Привата осуществляют переводы в объемах, не превышающих этот лимит", — сообщили в финучреждении.

Однако лимит не действует при переводе средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном финучреждении, и на переводы юрлиц. Операции по реквизитам IBAN не подпадают под ограничения.

Как заявили в ПриватБанке, с октября не будет действовать лимит на карточные переводы:

для волонтеров, зарегистрированных в банке;

клиентов с подтвержденными источниками доходов.

Источник: ПриватБанк

Зачем ввели ограничения на переводы

По мнению НБУ, это поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в незаконной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов" — довольно распространенным механизмом в теневой экономике.

"Дропы" — это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета используют как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств", — пояснил регулятор, добавив, что ограничение будет действовать всего полгода.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка государственного "ПриватБанка" пожаловалась на самовольное списание 28 тыс. гривен и полное блокирование счетов. Банк это сделал без всякого предупреждения о нарушении, оставив без средств к существованию.

Также мы писали, что Днепровский суд Киева принял решение, согласно которому государственный ПриватБанк обязан вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. Клиент аргументировал свой иск тем, что не подписывал никаких условий использования кредитного лимита, поэтому считает процентную ставку 3,5% неправомерной.