ПриватБанк нараховує відсотки за кредити, навіть якщо клієнт не підписував договір — деталі

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дніпровський суд Києва 29 вересня 2023 року ухвалив рішення, за яким державний ПриватБанк зобов'язаний повернути клієнту 10,1 тис. грн. Клієнт аргументував свій позов тим, що не підписував жодних умов щодо використання кредитного ліміту, тому вважає відсоткову ставку 3,5% неправомірною.

Про це розповідає OBOZ.UA з посиланням на рішення суду №755/2320/23.

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Деталі справи

Як зазначено в рішенні суду, закон став на бік клієнта банку. Суд визнав, що банк не має права стягувати відсотки за використання кредитного ліміту, оскільки клієнт не давав на це письмової згоди.

"Позивачем не було укладено з відповідачем жодних кредитних договорів та договорів про встановлення кредитного ліміту, що свідчить про безпідставне списання коштів з рахунку позивача, тому останній змушений звернутися з цим позовом до суду", — йдеться у матеріалах справи.

Позивач у своїх вимогах обґрунтував, що умови та правила надання банківських послуг ПриватБанку, розміщені на сайті, не мають його підпису і не можуть вважатися частиною кредитного договору.

"Надані відповідачем документи не містять доказів укладання між сторонами будь-якого кредитного договору, який містить ціну договору, встановлену у формі плати за використання кредитного ліміту за ставкою 3,5%", — йдеться у документі.

Що вирішив суд

В результаті суд постановив:

повернути клієнту списані кошти в сумі 10 185,22 грн;

зобов'язати ПриватБанк сплатити судовий збір у розмірі 1 тис. грн.

"Відсутні підстави вважати, що сторони під час укладання договору обмовили письмово ціну договору, встановлену у формі сплати відсотків за користування кредитними коштами, а також відповідальність у вигляді неустойки", — йдеться у рішенні суду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка ПриватБанку розповіла про те, що фінустанова не виконує рішення суду. Ігноруючи рішення апеляції, надалі вимагає сплати відсотків за кредитом.

Ми також писали, що ПриватБанк блокує рахунки своїх заможних клієнтів без пояснення причин. Попри всі офіційні підтвердження надходження мільйонних сум, втратити доступ до грошей можна через "сумнівний" незначний переказ.