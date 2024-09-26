Лимиты на выдачу наличных — можно ли снять за раз 1 тысячу долларов

Карта в банкомате. Фото: УНИАН

Во время военного положения по требованиям Национального банка Украины (НБУ) в стране действуют ограничения на снятие наличных денег. Известно, выдают ли за раз 1 тысячу долларов в 2024 году.

Об этом говорится в соответствующем постановлении "О работе банковской системы в период введения военного положения".

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Лимиты на снятие наличных денег в 2024 году

Согласно постановлению, введены лимиты на снятие наличных денег как в национальной, так и иностранной валюте в Украине и за границей.

Согласно действующим правилам, в Украине за сутки можно максимально снимать до 100 тыс. гривен. Относительно иностранной валюты — граждане могут снимать со счетов не более 100 тыс. гривен в эквиваленте. Речь идет о сумме без учета банковской комиссии.

Следовательно, украинцы могут снимать за раз со счета 1 тыс. долларов, поскольку сумма не превышает установленный предел.

Согласно данным "Минфина", по состоянию на 26 сентября средний курс американской валюты в банках составляет по покупке 41,15 гривны, по продаже — 41,60 гривны.

Графика. Источник: Минфин

В обменниках пунктах курс доллара составляет в покупке 41,08 гривны, в продаже 41,62 гривны.

Получить иностранную валюту можно в банковской кассе, предварительно заказав необходимую сумму.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 октября текущего года в Украине заработает требование Национального банка по установлению лимита на переводы между физлицами "с карты на карту". Срок действия соответствующего нововведения — шесть месяцев.

Ранее мы писали, что в сентябре заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения оттока капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении НБУ.