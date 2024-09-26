Ліміти на видачу готівки — чи можна зняти за раз 1 тисячу доларів

Обмеження на зняття готівки — чи видають за раз 1 тис. доларів
На час воєнного стану за вимогами Національного банку України (НБУ) в країні діють обмеження на зняття готівкових грошей. Відомо, чи видають за раз 1 тисячу доларів у 2024 році.
Про це йдеться у відповідній постанові "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану".
Ліміти на зняття готівки у 2024 році
Згідно з постановою, запроваджені ліміти на зняття готівкових грошей як в національній, так і іноземній валюті в Україні та за кордоном.
Відповідно до чинних правил, в Україні за добу максимально можна знімати до 100 тис. гривень. Щодо іноземної валюти — громадяни можуть знімати з рахунків не більше 100 тис. гривень в еквіваленті. Йдеться про суму без урахування банківської комісії.
Отже, українці можуть знімати за раз з рахунку 1 тис. доларів, оскільки сума не перевищує встановлений ліміт.
Згідно з даними "Мінфіну", станом на 26 вересня середній курс американської валюти в банках становить у купівлі 41,15 гривні, у продажу — 41,60 гривні.
В обмінниках пунктах курс долара становить у купівлі 41,08 гривні, у продажу 41,62 гривні.
Отримати іноземну валюту можна в банківській касі, попередньо замовивши необхідну суму.
Що ще варто знати
Нагадаємо, з 1 жовтня поточного року в Україні запрацює вимога Національного банку зі встановлення ліміту на перекази між фізособами "з картки на картку". Термін дії відповідного нововведення — шість місяців.
Раніше ми писали, що у вересні запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відтоку капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення НБУ.
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