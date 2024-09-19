ПриватБанк заблокував пенсіонеру гроші на картці без попереджень — деталі скарги

Банківська картка. Фото: privatbank.ua

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на блокування карток, куди надходить пенсія. При цьому пояснень такого кроку з боку банку нема.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін".

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Блокування пенсійних грошей у ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, чоловіку зі тимчасово окупованої території Луганської області банк заблокував пенсійні виплати на картці. Він стверджує, що фінустанова не надала жодних пояснень, у чому полягало порушення та чому його було таким чином покарано.

Клієнтові вдалося зв'язатися із оператором у чаті, який повідомив, що йому фінустанова надіслала лист за місцем реєстрації. Чоловік вкрай здивований, адже яким чином лист буде доставлено на окуповану територію, там не пояснили.

"Чорнобривко Юрій Григорович, Луганська область Сєвєродонецький район село Нова Астрахань. Я пенсіонер, є клієнтом ПриватБанку, знаходжусь на тимчасово окупованій території України. Мій рахунок, на який я отримав пенсійні виплати у ПриватБанку, заблоковано разом з моїми пенсійними грошима, без пояснень зі сторони банку. Доступу в додаток Приват24 тепер немає. Спілкувався у чат-боті з оператором, мені оператор відповів, що мені направлено лист за моїм місцем реєстрації (це зовсім якесь знущання, тому що відповідно даних в банку, я зареєстрований в Луганській області і на даний час тут і мешкаю. Цікаво, як мені цей лист сюди буде доставлено", — написав він.

У банку поставили перед фактом розірвання договору та закриття поточних рахунків. Йому порадили звернутися в банк із заявою на переведення коштів на рахунок, відкритий в іншому банку.

Клієнт зазначає, що приїхати на підконтрольну Україні територію, щоб забрати кошти з картки, зараз не має змоги.

"У мене немає можливості виїхати на підконтрольну територію України, щоб написати заяву про переказ грошей в відділенні банку. Як повернути мої пенсійні гроші? Як відновити доступ в додаток Приват24", — йдеться у зверненні.

Відповідь ПриватБанку

Як відомо, ПриватБанк в рамках фінансового моніторингу блокує кошти на картках українців через сумнівні операції. При цьому поняття як "пенсійні картки" нема, тому під блокування підпадають навіть ті, куди надходить пенсія. Водночас, банк надає можливість вивести залишки коштів на рахунок в інший банк за спеціальною інструкцією. Для цього потрібно надати в банк або особисто, або через представника, необхідні документи.

У ПриватБанку пообіцяли допомогти клієнтові із проблемою втрати доступу до власних коштів.

"Ми написали вам в особисті повідомлення, щоб уточнити додаткову інформацію і допомогти у вирішенні питання", — повідомили у банку.

Звернення до банку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк в рамках фінансового моніторингу блокує кошти на зарплатних картках українців через сумнівні операції. У банку розповіли, чому так діють і що робити із залишком коштів.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку скаржаться на низку проблем, з якими стикаються під час користування послугами, зокрема, на блокування карток за неіснуючою заборгованістю. У банку пояснили, у яких випадках відбувається блокування рахунків.