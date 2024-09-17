Ощадбанк уточнил, какие действуют ограничения на расчеты за границей

Банкомат и карта. Фото: oschadbank.ua

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, какие введены ограничения на валютные расчеты за границей. С таким вопросом обращаются в банк клиенты.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

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Ограничение на расчеты за границей

Там отметили, что речь идет об ограничении расчета граждан украинскими валютными карточками за пределами страны.

"В традиционной рубрике этого канала Ощад контакт-центр рассказываю о новых ограничениях, которые ввел регулятор для расчетов украинскими валютными картами за рубежом. О них сейчас часто спрашивают наши клиенты, которые находятся за пределами Украины", — написал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Согласно постановлению Национального банка Украины (НБУ) с 10 сентября 2024 года были введены дополнительные ограничения на отдельные виды операций картами.

Нововведения предполагают следующие лимиты:

до 100 тыс. гривен (в эквиваленте) в месяц — на покупку драгоценных камней, металлов, ювелирных изделий и драгоценных металлов, монет и марок;

лимит до 500 тыс. гривен (в эквиваленте) в месяц — на расчет работы агентов по недвижимости (оплата комиссии за управление/оплата за проживание/связанные с этим комиссии).

В то же время, общие ограничения по валютным картам в других странах остаются без изменений:

осуществление расчетов в торгово-сервисной сети — без ограничений;

снятие наличных денег на автостанциях — не больше эквивалента 100 тыс. гривен со счета в день.

Что касается гривневых карт, то ими за границей разрешается:

рассчитываться в торгово-сервисной сети в эквиваленте 100 тыс. гривен в месяц со всех счетов банка;

снимать валюту на сумму не более 12,5 тыс. гривен в течение недели со всех гривневых банковских счетов.

Причины ужесточения ограничений

Как пояснили ранее в Нацбанке, лимит будет соответствовать общему лимиту, введенному для расчетов за границей платежными картами, выпущенными банками к счетам в национальной валюте.

Необходимость в ограничениях продиктована результатом анализа, подтвердившего наличие попыток избежать ограничения на покупку банковских металлов за границей, установленного регулятором на время действия военного положения.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что мужчина потерял около 40 тыс. гривен с банковского счета в государственном Ощадбанке. Обратившись в отделение с заявлением, он сообщил, что его средства были похищены мошенниками, и попросил оказать содействие в их возвращении, однако банк отказал.

Также мы писали, что клиенты Ощадбанка жалуются, что банк взимает больше средств, чем есть на счету, по решению исполнительной службы. Проблема в том, что арестовываются суммы, поступающие на карты для соцвыплат, что приводит к образованию задолженности по счету.