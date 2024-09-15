Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ощадбанк заганяє клієнтів у штучні борги — що відомо arrow

Ощадбанк заганяє клієнтів у штучні борги — що відомо

15 вересня 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнти Ощадбанку скаржаться на те, що банк вганяє їх у штучні борги — деталі
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнти державного Ощадбанку скаржаться, що банк стягує більше коштів, ніж є на рахунку, за рішенням виконавчої служби. Проблема в тому, що арештовуються суми, які надходять на картки для соціальних виплат, що призводить до утворення заборгованості на рахунку.

Про це розповідає "Експерт" з посиланням на портал "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.

Читайте також:

Детальніше про скарги

Одна скарга описує ситуацію, коли банк списав арештовані кошти з картки для соціальних виплат, навіть коли баланс картки вже був у мінусі. Клієнт обурений тим, що банк блокує неіснуючі суми, створюючи штучний борг.

Клієнти зазначають, що списані кошти не відображаються в системі "Дія" протягом кількох місяців, що створює додаткові труднощі. В Ощадбанку пояснюють, що через технічні обмеження не завжди є можливість створити окремий рахунок для соціальних виплат.

Якщо рахунок для отримання зарплати, пенсії або соціальної допомоги є звичайним поточним, арешт може бути накладений на всі доступні кошти, включаючи цільові виплати. Це відбувається через неможливість відокремити цільові виплати від інших коштів на одному рахунку.

Ощадбанк у відповідь на скарги пояснює, що проблема виникає через технічні обмеження. Соціальні виплати, такі як зарплати, пенсії, стипендії або допомога, зараховуються на поточний рахунок, який також використовується для особистих потреб клієнта. Через це банк не має можливості відкрити окремий рахунок виключно для соціальних виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці скаржаться на стягнення комісії за сплату комунальних послуг у державному банку без оголошення суми. Повідомляє постфактум про списання коштів за послугу Ощадбанку.

Ми також писали, що клієнт Ощадбанку, який є пенсіонером, поскаржився на блокування всієї суми на рахунку. У банку дали пояснення, чому на 100% закривають доступ до пенсійних рахунків.

Ощадбанк гроші банки борги банківські карти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Адвокат розповів, в якому випадку ТЦК не може оштрафувати за неоновлення данних

07:21 Житель Рівненщини засіяв кілька гектарів чужої землі — яке покарання обрав для нього суд

07:20 Зеленський має намір запропонувати припинення вогню на певних ділянках фронту, — Bild

07:15 Чому Трамп каже про завершення війни, а не про Перемогу України — думка журналіста

07:01 ПриватБанк відмовляється міняти валюту, яку сам видав — деталі скарги

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у вересні

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує тонна зерна у вересні

06:22 Міністерство повернення українців —  що у Львові думають про таку ініціативу уряду

06:10 Пенсіонери можуть отримати доплати в розмірі 944,4 грн — хто має право

06:06 Колишні топпосадовці Британії закликали Стармера дозволити Україні завдавати ударів по РФ, — ST

07:30 Адвокат розповів, в якому випадку ТЦК не може оштрафувати за неоновлення данних

07:21 Житель Рівненщини засіяв кілька гектарів чужої землі — яке покарання обрав для нього суд

07:20 Зеленський має намір запропонувати припинення вогню на певних ділянках фронту, — Bild

07:15 Чому Трамп каже про завершення війни, а не про Перемогу України — думка журналіста

07:01 ПриватБанк відмовляється міняти валюту, яку сам видав — деталі скарги

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у вересні

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує тонна зерна у вересні

06:22 Міністерство повернення українців —  що у Львові думають про таку ініціативу уряду

06:10 Пенсіонери можуть отримати доплати в розмірі 944,4 грн — хто має право

06:06 Колишні топпосадовці Британії закликали Стармера дозволити Україні завдавати ударів по РФ, — ST

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію