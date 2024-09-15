Клієнти Ощадбанку скаржаться на те, що банк вганяє їх у штучні борги — деталі

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного Ощадбанку скаржаться, що банк стягує більше коштів, ніж є на рахунку, за рішенням виконавчої служби. Проблема в тому, що арештовуються суми, які надходять на картки для соціальних виплат, що призводить до утворення заборгованості на рахунку.

Про це розповідає "Експерт" з посиланням на портал "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.

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Детальніше про скарги

Одна скарга описує ситуацію, коли банк списав арештовані кошти з картки для соціальних виплат, навіть коли баланс картки вже був у мінусі. Клієнт обурений тим, що банк блокує неіснуючі суми, створюючи штучний борг.

Клієнти зазначають, що списані кошти не відображаються в системі "Дія" протягом кількох місяців, що створює додаткові труднощі. В Ощадбанку пояснюють, що через технічні обмеження не завжди є можливість створити окремий рахунок для соціальних виплат.

Якщо рахунок для отримання зарплати, пенсії або соціальної допомоги є звичайним поточним, арешт може бути накладений на всі доступні кошти, включаючи цільові виплати. Це відбувається через неможливість відокремити цільові виплати від інших коштів на одному рахунку.

Ощадбанк у відповідь на скарги пояснює, що проблема виникає через технічні обмеження. Соціальні виплати, такі як зарплати, пенсії, стипендії або допомога, зараховуються на поточний рахунок, який також використовується для особистих потреб клієнта. Через це банк не має можливості відкрити окремий рахунок виключно для соціальних виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці скаржаться на стягнення комісії за сплату комунальних послуг у державному банку без оголошення суми. Повідомляє постфактум про списання коштів за послугу Ощадбанку.

Ми також писали, що клієнт Ощадбанку, який є пенсіонером, поскаржився на блокування всієї суми на рахунку. У банку дали пояснення, чому на 100% закривають доступ до пенсійних рахунків.