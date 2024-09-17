Ощадбанк уточнив, які діють обмеження на розрахунки за кордоном

Банкомат та картка. Фото: oschadbank.ua

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, які запроваджені обмеження на валютні розрахунки за кордоном. З таким питанням звертаються до банку клієнти.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

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Обмеження на розрахунки за кордоном

Там зазначили, що йдуться про обмеження розрахунки громадян українськими валютними картками за межами країни.

"У традиційній рубриці цього каналу Ощад контакт-центр розповідаю про нові обмеження, які ввів регулятор для розрахунків українськими валютними картками за кордоном. Про них зараз часто запитують наші клієнти, які перебувають за межами України", — написав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Відповідно до постанови Національного банку України (НБУ) з 10 вересня 2024 року було запроваджено додаткові обмеження на окремі види операцій картками.

Нововведення передбачають такі ліміти:

до 100 тис. гривень (в еквіваленті) в місяць — на купівлю коштовних каменів, металів, ювелірних виробів та дорогоцінних металів, монет та марок;

ліміт до 500 тис. гривень (в еквіваленті) в місяць — на розрахунок роботи агентів з нерухомості (оплата комісії за управління/оплата за проживання/пов'язаних з цим комісій).

Водночас, загальні обмеження щодо валютних карток в інших країнах залишаються без змін:

здійснення розрахунків в торгово-сервісній мережі — без обмежень;

зняття готівкових грошей на автостанціях — не більше еквіваленту 100 тис. гривень з рахунку в день.

Щодо гривневих карток, то ними за кордоном дозволяється:

розраховуватися в торговельно-сервісний мережі в еквіваленті 100 тис. гривень на місяць з усіх рахунків банку;

знімати валюту у сумі не більше 12,5 тис. гривень протягом тижня з усіх гривневих банківських рахунків.

Причини посилення обмежень

Як пояснили раніше у Нацбанку, ліміт відповідатиме загальному ліміту, запровадженому для розрахунків за кордоном платіжними картками, випущеними банками до рахунків у національній валюті.

Необхідність в обмеженнях продиктована результатом аналізу, який підтвердив наявність спроб уникнути обмеження на купівлю банківських металів за кодоном, встановлене регулятором на час дії воєнного стану.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що чоловік втратив майже 40 тис. гривень з банківського рахунку в державному Ощадбанку. Звернувшись до відділення з заявою, він повідомив, що його кошти були викрадені шахраями, і попросив сприяти у їх поверненні, проте банк відмовив.

Також ми писали, що клієнти Ощадбанку скаржаться, що банк стягує більше коштів, ніж є на рахунку, за рішенням виконавчої служби. Проблема в тому, що арештовуються суми, які надходять на картки для соцвиплат, що призводить до утворення заборгованості на рахунку.