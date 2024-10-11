Лимиты на переводы с карт — известны нюансы новых правил НБУ

Ограничение на переводы с карт — что грозит в случае превышения лимита
В Украине с октября 2024 года по решению Национального банка Украины (НБУ) начали действовать ограничения на переводы граждан с карты на карту, которые ввели для предотвращения использования рынка платежных услуг в противоправных целях. Известны детали ограничений и следующие решения регулятора в этом направлении.
Об этом пишет издание "РБК-Украина".
Новые правила на переводы с карты на карту
Согласно новым правилам, с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года запрещено осуществлять переводы в Украине со всех счетов физлица-пользователя в национальной валюте, которые в сумме превышают 150 тыс. грн в месяц, на счета других физлиц-получателей с использованием реквизитов е-платежных средств.
Ограничение не коснется:
- операций волонтеров, отвечающих критериям, установленным постановлением НБУ;
- операций граждан, имеющих ежемесячный доход с подтвержденных источников, который превышает сумму лимита;
- операций между собственными счетами клиента в одном банковском учреждении;
- переводов юрлиц и во время переводов по реквизитам IBAN.
Что касается волонтеров, то лимиты не повлияют на их деятельность.
"Ограничение не касается перечисления средств по реквизитам IBAN. То есть, если кто-то нуждается в перечислении 200 тысяч гривен, то никакой проблемы в этом нет. И еще важно понимать, что это ограничение временное", — заявили в НБУ.
Относительно особенностей и того, что грозит в случае превышения максимальной суммы, банки ввели лимит автоматически. Это значит, что человек не сможет его превысить, если не волонтер или не получает официальные доходы в 150 тыс. грн и выше.
"Лимит установлен автоматически, но для удобства клиентов мы присылаем сообщения, когда человек исчерпал уже 50% установленной суммы", — пояснили в ПриватБанке.
Причины введения ограничений и дальнейшие шаги НБУ
Лимиты ввели для уменьшения противозаконного использования платежей, в частности, счетов "дропов", являющихся одним из элементов теневой экономики.
"Дропы" — это клиенты банка, которые "продают" доступ к собственным карточным счетам третьим лицам, для которых они служат "транзитными счетами" для перевода и отмывания денег. В 2024-м банки разорвали сотрудничество с более чем 80 тыс. клиентов из-за работы в системе "дропов". Через карты "дропов" могло перечисляться до 200 млрд грн в год.
"Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы", — подчеркнули в НБУ.
Регулятор объясняет, что это особенно не повлияет на рядовых украинцев, ведь 98% из них совершают ежемесячные переводы, которые не выше лимита.
В то же время лимит будет действовать только на выходные операции и его можно будет увеличить, если человек подтвердил в банке доходы соответствующей суммы, является волонтером и имеет соответствующие документы.
В дальнейшем Нацбанк планирует в рамках борьбы с использованием рынка платежных услуг в незаконных целях внедрить следующие решения:
- повысить суммы штрафов для нарушителей платежного законодательства и обеспечить возможность оперативного обмена информацией с Киберполицией;
- ввести правовые нормы для привлечения к ответственности организаторов и участников незаконных схем;
- создать реестр клиентов, карточки которых использовались в противоправных схемах.
Что еще стоит знать
Напомним, в финучреждении "Ощадбанк" дали советы в связи с усиленными требованиями Национального банка к денежным переводам (с карты на карту). Там уточнили, в каких условиях можно безопасно совершать операции без ограничений.
Также ПриватБанк рассказал клиентам, кто подпадет под лимит, введенный НБУ с 1 октября 2024 года. Часть украинцев не сможет совершать переводы из-за ограничений на p2p-переводы.
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