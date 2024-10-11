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Ограничение на переводы с карт — что грозит в случае превышения лимита

11 октября 2024 08:37
Ксения Симонова - Редактор
Лимиты на переводы с карт — известны нюансы новых правил НБУ
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине с октября 2024 года по решению Национального банка Украины (НБУ) начали действовать ограничения на переводы граждан с карты на карту, которые ввели для предотвращения использования рынка платежных услуг в противоправных целях. Известны детали ограничений и следующие решения регулятора в этом направлении.

Об этом пишет издание "РБК-Украина".

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Новые правила на переводы с карты на карту

Согласно новым правилам, с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года запрещено осуществлять переводы в Украине со всех счетов физлица-пользователя в национальной валюте, которые в сумме превышают 150 тыс. грн в месяц, на счета других физлиц-получателей с использованием реквизитов е-платежных средств.

Ограничение не коснется:

  • операций волонтеров, отвечающих критериям, установленным постановлением НБУ;
  • операций граждан, имеющих ежемесячный доход с подтвержденных источников, который превышает сумму лимита;
  • операций между собственными счетами клиента в одном банковском учреждении;
  • переводов юрлиц и во время переводов по реквизитам IBAN.

Что касается волонтеров, то лимиты не повлияют на их деятельность.

"Ограничение не касается перечисления средств по реквизитам IBAN. То есть, если кто-то нуждается в перечислении 200 тысяч гривен, то никакой проблемы в этом нет. И еще важно понимать, что это ограничение временное", — заявили в НБУ.

Относительно особенностей и того, что грозит в случае превышения максимальной суммы, банки ввели лимит автоматически. Это значит, что человек не сможет его превысить, если не волонтер или не получает официальные доходы в 150 тыс. грн и выше.

"Лимит установлен автоматически, но для удобства клиентов мы присылаем сообщения, когда человек исчерпал уже 50% установленной суммы", — пояснили в ПриватБанке.

Причины введения ограничений и дальнейшие шаги НБУ

Лимиты ввели для уменьшения противозаконного использования платежей, в частности, счетов "дропов", являющихся одним из элементов теневой экономики.

"Дропы" — это клиенты банка, которые "продают" доступ к собственным карточным счетам третьим лицам, для которых они служат "транзитными счетами" для перевода и отмывания денег. В 2024-м банки разорвали сотрудничество с более чем 80 тыс. клиентов из-за работы в системе "дропов". Через карты "дропов" могло перечисляться до 200 млрд грн в год.

"Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы", — подчеркнули в НБУ.

Регулятор объясняет, что это особенно не повлияет на рядовых украинцев, ведь 98% из них совершают ежемесячные переводы, которые не выше лимита.

В то же время лимит будет действовать только на выходные операции и его можно будет увеличить, если человек подтвердил в банке доходы соответствующей суммы, является волонтером и имеет соответствующие документы.

В дальнейшем Нацбанк планирует в рамках борьбы с использованием рынка платежных услуг в незаконных целях внедрить следующие решения:

  • повысить суммы штрафов для нарушителей платежного законодательства и обеспечить возможность оперативного обмена информацией с Киберполицией;
  • ввести правовые нормы для привлечения к ответственности организаторов и участников незаконных схем;
  • создать реестр клиентов, карточки которых использовались в противоправных схемах.

Что еще стоит знать

Напомним, в финучреждении "Ощадбанк" дали советы в связи с усиленными требованиями Национального банка к денежным переводам (с карты на карту). Там уточнили, в каких условиях можно безопасно совершать операции без ограничений.

Также ПриватБанк рассказал клиентам, кто подпадет под лимит, введенный НБУ с 1 октября 2024 года. Часть украинцев не сможет совершать переводы из-за ограничений на p2p-переводы.

НБУ банки денежные переводы банковские карты финансы счета

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