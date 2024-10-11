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Обмеження на перекази з карток — що загрожує в разі перевищення ліміту

11 жовтня 2024 08:37
Ксенія Симонова - Редактор
Ліміти на перекази з карток — відомі нюанси нових правил НБУ
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні з жовтня 2024 року за рішенням Національного банку України (НБУ) почали діяти обмеження на перекази громадян з карти на карту, які запровадили для запобігання використання ринку платіжних послуг в протиправних цілях. Відомі деталі обмежень та наступні рішення регулятора у цьому напрямку.

Про це пише видання "РБК-Україна".

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Нові правила на перекази з картки на картку

Згідно з новими правилами, з 1 жовтня 2024 року до 1 квітня 2025 року заборонено здійснювати перекази в Україні з усіх рахунків фізособи-користувача у національній валюті, що в сумі перевищують 150 тис. грн на місяць, на рахунки інших фізосіб-отримувачів з використанням реквізитів е-платіжних засобів.

Обмеження не торкнеться:

  • операцій волонтерів, які відповідають критеріям, встановленим постановою НБУ;
  • операцій громадян, у яких щомісячний дохід з підтверджених джерел перевищує суму ліміту;
  • операцій між власними рахунками клієнта в одній банківській установі;
  • переказів юросіб та під час переказів за реквізитами IBAN.

Щодо волонтерів, то ліміти не вплинуть на їхню діяльність.

"Обмеження не стосується перерахування коштів за реквізитами IBAN. Тобто якщо хтось має потребу перерахувати 200 тисяч гривень, то жодної проблеми в цьому нема. І ще важливо розуміти, що це обмеження тимчасове", — заявили в НБУ.

Щодо особливостей і того, що загрожує у разі перевищення максимальної суми, то банки запровадили ліміт автоматично. Це означає, що людина не зможе його перевищити, якщо не волонтер чи не отримує офіційні доходи у 150 тис. грн і вище.

"Ліміт встановлено автоматично, але для зручності клієнтів ми надсилаємо повідомлення, коли людина вичерпала вже 50% встановленої суми", — пояснили у ПриватБанку.

Причини запровадження обмежень та подальші кроки НБУ

Ліміти запровадили для зменшення протизаконного використання платежів, зокрема рахунків "дропів", що є одним із елементів тіньової економіки.

"Дропи" — це клієнти банку, які "продають" доступ до власних карткових рахунків третім особам, для яких вони слугують "транзитними рахунками" для переказу та відмивання грошей. У 2024 році банки розірвали співпрацю з понад 80 тис. клієнтів через роботу в системі "дропів". Через картки "дропів" могло перераховуватися до 200 млрд грн на рік.

"Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні", — наголосили в НБУ.

Регулятор пояснює, що це особливо не вплине на пересічних українців, адже 98% з них здійснюють щомісячні перекази, які не вищі за ліміт.

Водночас ліміт діятиме тільки на вихідні операції, і його можна буде збільшити, якщо людина підтвердила в банку доходи відповідної суми, є волонтером і має відповідні документи.

Надалі Нацбанк планує в рамках боротьби використання ринку платіжних послуг в незаконних цілях впровадити такі рішення:

  • підвищити суми штрафів для порушників платіжного законодавства та забезпечити можливість оперативного обміну інформацією з Кіберполіцією;
  • запровадити правові норми для притягнення до відповідальності організаторів та учасників незаконних схем;
  • створити реєстр клієнтів, картки яких використовувалися в протиправних схемах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у фінустанові "Ощадбанк" дали поради у зв'язку із посиленими вимогами Національного банку до грошових переказів (з картки на картку). Там уточнили, за яких умов можна безпечно здійснювати операції без обмежень.

Також ПриватБанк розповів клієнтам, хто підпаде під ліміт, запроваджений НБУ з 1 жовтня 2024 року. Частина українців не зможе здійснювати перекази через обмеження на p2p-перекази.

НБУ банки грошові перекази банківські карти фінанси рахунки

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