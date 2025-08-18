Видео
Ограничения на переводы в Ощад 24/7 — как изменить лимит

Ограничения на переводы в Ощад 24/7 — как изменить лимит

Дата публикации 18 августа 2025 06:01
Как изменить лимит в приложении Ощадбанка — пошаговая инструкция
Карточка Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ощадбанк, как и другие украинские банки, вводит различные лимиты и ограничительные меры по использованию дебетовых и кредитных карт. Конкретные ограничения зависят от типа карты и условия тарифного плана.

Новини.LIVE рассказывают, как клиентам Ощадбанка самостоятельно изменить лимит на платежи и переводы с карт.

Читайте также:

На какие операции есть лимиты

Ощадбанк устанавливает ограничения по суммам на:

  • оплату покупок в интернет-магазинах;
  • снятие наличных в банкоматах и кассах отделений;
  • платежи через POS-терминалы;
  • снятие средств за пределами Украины;
  • переводы средств на карту другого банка;
  • онлайн-бронирование отелей и другие безналичные операции.

Клиенты банка могут самостоятельно изменять лимиты на переводы и другие типы операций. Это можно сделать, посетив филиал банковского учреждения, или же в приложении Ощад 24/7.

Как самостоятельно изменить лимит

В Ощадбанке объяснили, что для этого нужно в приложении Ощад 24/7:

  1. Выбрать нужную карту в меню "Продукты".
  2. Перейти к функции "Настройки".
  3. Выбрать пункт "Лимиты на день".
  4. Выбрать вид ограничения, которое нужно снять или изменить.
  5. Установить желаемую сумму.
  6. Подтвердить операцию.

Лимиты также можно изменить через звонок в контакт-центр, в автоматическом режиме, следуя подсказкам голосового помощника.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили, в связи с чем существенно сократили лимиты на денежные переводы без SMS-подтверждения через портал и мобильное приложение Ощад 24/7. Разрешенную к отправке сумму уменьшили вдвое.

Также узнавайте, какие комиссии за пополнение карт Ощадбанка действуют в 2025 году.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
