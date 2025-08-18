Как изменить лимит в приложении Ощадбанка — пошаговая инструкция

Карточка Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ощадбанк, как и другие украинские банки, вводит различные лимиты и ограничительные меры по использованию дебетовых и кредитных карт. Конкретные ограничения зависят от типа карты и условия тарифного плана.

Новини.LIVE рассказывают, как клиентам Ощадбанка самостоятельно изменить лимит на платежи и переводы с карт.

На какие операции есть лимиты

Ощадбанк устанавливает ограничения по суммам на:

оплату покупок в интернет-магазинах;

снятие наличных в банкоматах и кассах отделений;

платежи через POS-терминалы;

снятие средств за пределами Украины;

переводы средств на карту другого банка;

онлайн-бронирование отелей и другие безналичные операции.

Клиенты банка могут самостоятельно изменять лимиты на переводы и другие типы операций. Это можно сделать, посетив филиал банковского учреждения, или же в приложении Ощад 24/7.

Как самостоятельно изменить лимит

В Ощадбанке объяснили, что для этого нужно в приложении Ощад 24/7:

Выбрать нужную карту в меню "Продукты". Перейти к функции "Настройки". Выбрать пункт "Лимиты на день". Выбрать вид ограничения, которое нужно снять или изменить. Установить желаемую сумму. Подтвердить операцию.

Лимиты также можно изменить через звонок в контакт-центр, в автоматическом режиме, следуя подсказкам голосового помощника.

