Как изменить лимит в приложении Ощадбанка — пошаговая инструкция

Ограничения на переводы в Ощад 24/7 — как изменить лимит
Ощадбанк, как и другие украинские банки, вводит различные лимиты и ограничительные меры по использованию дебетовых и кредитных карт. Конкретные ограничения зависят от типа карты и условия тарифного плана.
Новини.LIVE рассказывают, как клиентам Ощадбанка самостоятельно изменить лимит на платежи и переводы с карт.
На какие операции есть лимиты
Ощадбанк устанавливает ограничения по суммам на:
- оплату покупок в интернет-магазинах;
- снятие наличных в банкоматах и кассах отделений;
- платежи через POS-терминалы;
- снятие средств за пределами Украины;
- переводы средств на карту другого банка;
- онлайн-бронирование отелей и другие безналичные операции.
Клиенты банка могут самостоятельно изменять лимиты на переводы и другие типы операций. Это можно сделать, посетив филиал банковского учреждения, или же в приложении Ощад 24/7.
Как самостоятельно изменить лимит
В Ощадбанке объяснили, что для этого нужно в приложении Ощад 24/7:
- Выбрать нужную карту в меню "Продукты".
- Перейти к функции "Настройки".
- Выбрать пункт "Лимиты на день".
- Выбрать вид ограничения, которое нужно снять или изменить.
- Установить желаемую сумму.
- Подтвердить операцию.
Лимиты также можно изменить через звонок в контакт-центр, в автоматическом режиме, следуя подсказкам голосового помощника.
