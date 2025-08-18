Як змінити ліміт в застосунку Ощадбанку — покрокова інструкція

Обмеження на перекази в Ощад 24/7 — як змінити ліміт самостійно
Ощадбанк, як і інші українські банки, запроваджує різні ліміти та обмежувальні заходи щодо використання дебетових та кредитних карток. Конкретні обмеження залежать від типу картки й умови тарифного плану.
На які операції є ліміти
Ощадбанк встановлює обмеження за сумами на:
- оплату покупок в інтернет-магазинах;
- зняття готівки у банкоматах та касах відділень;
- платежі через POS-термінали;
- зняття коштів за межами України;
- перекази коштів на картку іншого банку;
- онлайн-бронювання готелів та інші безготівкові операції.
Клієнти банку можуть самостійно змінювати ліміти на перекази та інші типи операцій. Це можна зробити, завітавши до філії банківської установи, або ж у застосунку Ощад 24/7.
Як самостійно змінити ліміт
В Ощадбанку пояснили, що для цього потрібно в застосунку Ощад 24/7:
- Обрати потрібну картку в меню "Продукти".
- Перейти до функції "Налаштування".
- Обрати пункт "Ліміти на день".
- Обрати вид обмеження, яке потрібно зняти або змінити.
- Встановити бажану суму.
- Підтвердити операцію.
Ліміти також можна змінити через дзвінок до контакт-центру, в автоматичному режимі, слідуючи підказкам голосового помічника.
Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили, у зв'язку з чим суттєво скоротили ліміти на грошові перекази без SMS-підтвердження через портал та мобільний застосунок Ощад 24/7. Дозволену до відправлення суму зменшили удвічі.
Також дізнавайтеся, які комісії за поповнення карт Ощадбанку діють у 2025 році.
