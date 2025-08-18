Відео
Головна Фінанси Обмеження на перекази в Ощад 24/7 — як змінити ліміт самостійно

Обмеження на перекази в Ощад 24/7 — як змінити ліміт самостійно

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 06:01
Як змінити ліміт в застосунку Ощадбанку — покрокова інструкція
Картка Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ощадбанк, як і інші українські банки, запроваджує різні ліміти та обмежувальні заходи щодо використання дебетових та кредитних карток. Конкретні обмеження залежать від типу картки й умови тарифного плану.

Новини.LIVE розповідають, як клієнтам Ощадбанку самостійно змінити ліміт на платежі та перекази з карток.

Читайте також:

На які операції є ліміти

Ощадбанк встановлює обмеження за сумами на:

  • оплату покупок в інтернет-магазинах;
  • зняття готівки у банкоматах та касах відділень;
  • платежі через POS-термінали;
  • зняття коштів за межами України; 
  • перекази коштів на картку іншого банку;
  • онлайн-бронювання готелів та інші безготівкові операції.

Клієнти банку можуть самостійно змінювати ліміти на перекази та інші типи операцій. Це можна зробити, завітавши до філії банківської установи, або ж у застосунку Ощад 24/7.

Як самостійно змінити ліміт 

В Ощадбанку пояснили, що для цього потрібно в застосунку Ощад 24/7:

  1. Обрати потрібну картку в меню "Продукти".
  2. Перейти до функції "Налаштування".
  3. Обрати пункт "Ліміти на день".
  4. Обрати вид обмеження, яке потрібно зняти або змінити.
  5. Встановити бажану суму.
  6. Підтвердити операцію.

Ліміти також можна змінити через дзвінок до контакт-центру, в автоматичному режимі, слідуючи підказкам голосового помічника.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили, у зв'язку з чим суттєво скоротили ліміти на грошові перекази без SMS-підтвердження через портал та мобільний застосунок Ощад 24/7. Дозволену до відправлення суму зменшили удвічі.

Також дізнавайтеся, які комісії за поповнення карт Ощадбанку діють у 2025 році. 

Ощадбанк грошові перекази Ощад24 ліміти картка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
