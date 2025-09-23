Ощадбанк призвал украинок присоединиться к грантовой программе — кто получит 15 тыс. долларов

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" рассказало о возможности для украинок подать заявки на второй этап программы "Створюй!" в сентябре и октябре 2025 года. В ее рамках на поддержку женского предпринимательства предоставят гранты до 15 тыс. долларов.

Об этом говорится на портале госбанка.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о грантовой программе для клиентов Ощадбанка

Как отмечается, программа "Створюй!", которую начали год назад, предусматривает предоставление финансовой поддержки женщинам, которые имеют бизнес в сфере производства и переработки.

Принять участие во втором этапе смогут женщины, у которых есть официальная регистрация как физических лиц-предпринимателей или которые являются совладелицами ООО или частных компаний с долей, превышающей 50%.

При этом предприятие должно быть зарегистрировано и должно функционировать в Украине в отраслях:

перерабатывающей промышленности;

культурных индустрий с производственной составляющей.

Общий бюджет программы составляет около 1 млн долларов. Участницы смогут получить максимально 15 тыс. долларов.

Предоставленные грантовые средства будет разрешено использовать исключительно:

на покупку оборудования;

доставку и монтаж оборудования;

программное обеспечение (до 30% суммы гранта).

Как зарегистрироваться в грантовой программе

Принимать заявки будут до 31 октября 2025 года включительно. Все желающие могут подать заявки и получить подробные сведения на официальном сайте программы.

В частности, Ощадбанк в рамках программы осуществляет проверку деловой репутации заявительниц и планирует в дальнейшем поддерживать развитие через инструменты государственных, региональных и международных программ.

"Ощадбанк понимает, насколько важно поддерживать женский бизнес именно во время войны. Украинские женщины-предпринимательницы не только развивают собственное дело, но и укрепляют экономику государства и создают новые рабочие места. Для нас большая честь приобщиться к этой инициативе и помогать женщинам реализовывать их бизнес-идеи", — говорится в сообщении.

Программу запустили совместно Министерство экономики Украины и Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Реализацией проекта занимается KSE Foundation вместе с сетью мультимаркетов "Аврора".

В свою очередь Ощадбанк является эксклюзивным банковским партнером. Во время первого этапа программы получили 1197 заявок, 65 участниц стали победительницами и смогли купить 203 единицы оборудования.

Ранее мы писали, что владельцам части карт Ощадбанка дали месяц на осуществление замены в контакт-центре. В частности, речь идет о тех, срок действия которых истек.

Также мы сообщали, что в Ощадбанке могут быть трудности при перевыпуске карт. Нужно предварительно узнать у операторов, есть ли возможность замены в отделениях.