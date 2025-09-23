Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Грантовая программа для женщин — как подать заявку через Ощадбанк

Грантовая программа для женщин — как подать заявку через Ощадбанк

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 06:01
Ощадбанк призвал украинок присоединиться к грантовой программе — кто получит 15 тыс. долларов
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" рассказало о возможности для украинок подать заявки на второй этап программы "Створюй!" в сентябре и октябре 2025 года. В ее рамках на поддержку женского предпринимательства предоставят гранты до 15 тыс. долларов.

Об этом говорится на портале госбанка.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о грантовой программе для клиентов Ощадбанка

Как отмечается, программа "Створюй!", которую начали год назад, предусматривает предоставление финансовой поддержки женщинам, которые имеют бизнес в сфере производства и переработки.

Принять участие во втором этапе смогут женщины, у которых есть официальная регистрация как физических лиц-предпринимателей или которые являются совладелицами ООО или частных компаний с долей, превышающей 50%.

При этом предприятие должно быть зарегистрировано и должно функционировать в Украине в отраслях:

  • перерабатывающей промышленности;
  • культурных индустрий с производственной составляющей.

Общий бюджет программы составляет около 1 млн долларов. Участницы смогут получить максимально 15 тыс. долларов.

Предоставленные грантовые средства будет разрешено использовать исключительно:

  • на покупку оборудования;
  • доставку и монтаж оборудования;
  • программное обеспечение (до 30% суммы гранта).

Как зарегистрироваться в грантовой программе

Принимать заявки будут до 31 октября 2025 года включительно. Все желающие могут подать заявки и получить подробные сведения на официальном сайте программы.

В частности, Ощадбанк в рамках программы осуществляет проверку деловой репутации заявительниц и планирует в дальнейшем поддерживать развитие через инструменты государственных, региональных и международных программ.

"Ощадбанк понимает, насколько важно поддерживать женский бизнес именно во время войны. Украинские женщины-предпринимательницы не только развивают собственное дело, но и укрепляют экономику государства и создают новые рабочие места. Для нас большая честь приобщиться к этой инициативе и помогать женщинам реализовывать их бизнес-идеи", — говорится в сообщении.

Программу запустили совместно Министерство экономики Украины и Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Реализацией проекта занимается KSE Foundation вместе с сетью мультимаркетов "Аврора".

В свою очередь Ощадбанк является эксклюзивным банковским партнером. Во время первого этапа программы получили 1197 заявок, 65 участниц стали победительницами и смогли купить 203 единицы оборудования.

Ранее мы писали, что владельцам части карт Ощадбанка дали месяц на осуществление замены в контакт-центре. В частности, речь идет о тех, срок действия которых истек.

Также мы сообщали, что в Ощадбанке могут быть трудности при перевыпуске карт. Нужно предварительно узнать у операторов, есть ли возможность замены в отделениях.

выплаты Ощадбанк деньги банки бизнес
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации