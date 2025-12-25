Ощадбанк предложил клиентам специальный курс валюты для покупки онлайн

Обмен валюты в Ощадбанке — для кого доступен специальный курс
Госфинучреждение "Ощадбанк" предоставил своим клиентам подарок на Рождество в виде возможности осуществления покупки иностранной валюты по специальному курсу. В банке уточнили особенности соответствующей операции через приложение "Мобильный Ощад".
Об этом говорится на странице финучреждения в социальной сети Facebook.
Подробнее о специальном курсе валюты в Ощадбанке
По информации банка, 25 декабря в "Мобильном Ощаде" для клиентов будет действовать специальный курс покупки иностранной валюты.
"Накануне новогодних праздников в Мобильном Ощаде действует специальный курс покупки валюты. Только один день — 25 декабря", — говорится в сообщении.
Какой именно будет действовать курс, клиенты банка смогут узнать в день предоставления такой возможности. Перед операцией в финучреждении посоветовали убедиться, что в приложении есть валютная карта.
Клиентам предоставлена возможность:
- покупать доллары и евро за счет кредитных денег с максимальным льготным периодом до 62 дней;
- снимать валюту в кассе любого банковского отделения без комиссии;
- покупать валюту с лимитом до 50 тыс. грн в месяц.
Как осуществить покупку валюты в приложении
Для того, чтобы дистанционно купить валюту, необходимо иметь валютную карту. Для обмена валюты в приложении "Мобильный Ощад" должны быть активны следующие карты:
- в национальной валюте;
- в иностранной валюте (USD/EUR).
В случае отсутствия валютной карты, ее можно заказать в приложении таким образом:
- среди банковских продуктов выбрать пункт "Мои возможности";
- перейти в раздел "Заказать карту";
- выбрать пункт "Моя карта — Цифровая";
- нажать на раздел "Валюта счета".
После этого карта появится среди перечня имеющихся карт клиента. Для обмена валюты в приложении необходимо:
- зайти в раздел "Платежи";
- нажать опцию "Обмен валют";
- выбрать карту, с какой валюты на какую необходим обмен;
- указать сумму финансовой операции;
- подтвердить, с какой карты нужно осуществить перевод.
Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка должны проверить сроки действия карт. Финучреждение намерено аннулировать часть из них с 2026 года.
Также мы рассказывали, что клиенты могут получить справку о состоянии счета в отделении Ощадбанка. Известно, сколько сейчас стоит получить соответствующий документ.
Читайте Новини.LIVE!