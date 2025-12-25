Видео
Главная Финансы Обмен валюты в Ощадбанке — для кого доступен специальный курс

Обмен валюты в Ощадбанке — для кого доступен специальный курс

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 06:01
Ощадбанк предложил клиентам специальный курс валюты для покупки онлайн
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" предоставил своим клиентам подарок на Рождество в виде возможности осуществления покупки иностранной валюты по специальному курсу. В банке уточнили особенности соответствующей операции через приложение "Мобильный Ощад".

Об этом говорится на странице финучреждения в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Подробнее о специальном курсе валюты в Ощадбанке

По информации банка, 25 декабря в "Мобильном Ощаде" для клиентов будет действовать специальный курс покупки иностранной валюты.

"Накануне новогодних праздников в Мобильном Ощаде действует специальный курс покупки валюты. Только один день — 25 декабря", — говорится в сообщении.

Какой именно будет действовать курс, клиенты банка смогут узнать в день предоставления такой возможности. Перед операцией в финучреждении посоветовали убедиться, что в приложении есть валютная карта.

Клиентам предоставлена возможность:

  • покупать доллары и евро за счет кредитных денег с максимальным льготным периодом до 62 дней;
  • снимать валюту в кассе любого банковского отделения без комиссии;
  • покупать валюту с лимитом до 50 тыс. грн в месяц.
Ощадбанк курс валюти
Иллюстрация. Источник: Ощадбанк в Fb

Как осуществить покупку валюты в приложении

Для того, чтобы дистанционно купить валюту, необходимо иметь валютную карту. Для обмена валюты в приложении "Мобильный Ощад" должны быть активны следующие карты:

  • в национальной валюте;
  • в иностранной валюте (USD/EUR).

В случае отсутствия валютной карты, ее можно заказать в приложении таким образом:

  • среди банковских продуктов выбрать пункт "Мои возможности";
  • перейти в раздел "Заказать карту";
  • выбрать пункт "Моя карта — Цифровая";
  • нажать на раздел "Валюта счета".

После этого карта появится среди перечня имеющихся карт клиента. Для обмена валюты в приложении необходимо:

  • зайти в раздел "Платежи";
  • нажать опцию "Обмен валют";
  • выбрать карту, с какой валюты на какую необходим обмен;
  • указать сумму финансовой операции;
  • подтвердить, с какой карты нужно осуществить перевод.

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка должны проверить сроки действия карт. Финучреждение намерено аннулировать часть из них с 2026 года.

Также мы рассказывали, что клиенты могут получить справку о состоянии счета в отделении Ощадбанка. Известно, сколько сейчас стоит получить соответствующий документ.

курс валют Ощадбанк деньги банки валюта
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
