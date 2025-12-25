Ощадбанк запропонував клієнтам спеціальний курс валюти для купівлі онлайн

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" надав своїм клієнтам подарунок на Різдво у вигляді можливості здійснення купівлі іноземної валюти за спеціальним курсом. У банку уточнили особливості відповідної операції через застосунок "Мобільний Ощад".

Про це йдеться на сторінці фінустанови у соціальній мережі Facebook.

Детальніше про спеціальний курс валюти в Ощадбанку

За інформацією банку, 25 грудня у "Мобільному Ощаді" для клієнтів діятиме спеціальний курс купівлі іноземної валюти.

"Напередодні новорічних свят у Мобільному Ощаді діє спеціальний курс купівлі валюти. Лише один день — 25 грудня", — йдеться у повідомленні.

Який саме діятиме курс, клієнти банку зможуть дізнатися в день надання такої можливості. Перед такою операцією у фінустанові порадили переконатися, що в застосунку є валютна картка.

Клієнтам надано можливість:

купувати долари та євро за рахунок кредитних грошей із максимальним пільговим періодом до 62 днів;

знімати валюту в касі будь-якого банківського відділення без комісії;

купувати валюту з лімітом до 50 тис. грн на місяць.

Ілюстрація. Джерело: Ощадбанк у Fb

Як здійснити купівлю валюти в застосунку

Для того, щоб дистанційно купити валюту, необхідно мати валютну картку. Для обміну валюти у застосунку "Мобільний Ощад" повинні бути активні такі картки:

у національній валюті;

в іноземній валюті (USD/EUR).

У разі відсутності валютної картки, її можна замовити у застосунку таким чином:

з-поміж банківських продуктів обрати пункт "Мої можливості";

перейти в розділ "Замовити картку";

обрати пункт "Моя картка — Цифрова";

натиснути на розділ "Валюта рахунку".

Після цього карта з'явиться серед переліку наявних карт клієнта. Для обміну валюти в застосунку необхідно:

зайти у розділ "Платежі";

натиснути опцію "Обмін валют";

обрати картку, з якої валюти на яку необхідний обмін;

вказати суму фінансової операції;

підтвердити, з якої карти потрібно здійснити переказ.

