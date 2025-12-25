Ощадбанк запропонував клієнтам спеціальний курс валюти для купівлі онлайн

Обмін валюти в Ощадбанку — для кого доступний спеціальний курс
Держфінустанова "Ощадбанк" надав своїм клієнтам подарунок на Різдво у вигляді можливості здійснення купівлі іноземної валюти за спеціальним курсом. У банку уточнили особливості відповідної операції через застосунок "Мобільний Ощад".
Про це йдеться на сторінці фінустанови у соціальній мережі Facebook.
Детальніше про спеціальний курс валюти в Ощадбанку
За інформацією банку, 25 грудня у "Мобільному Ощаді" для клієнтів діятиме спеціальний курс купівлі іноземної валюти.
"Напередодні новорічних свят у Мобільному Ощаді діє спеціальний курс купівлі валюти. Лише один день — 25 грудня", — йдеться у повідомленні.
Який саме діятиме курс, клієнти банку зможуть дізнатися в день надання такої можливості. Перед такою операцією у фінустанові порадили переконатися, що в застосунку є валютна картка.
Клієнтам надано можливість:
- купувати долари та євро за рахунок кредитних грошей із максимальним пільговим періодом до 62 днів;
- знімати валюту в касі будь-якого банківського відділення без комісії;
- купувати валюту з лімітом до 50 тис. грн на місяць.
Як здійснити купівлю валюти в застосунку
Для того, щоб дистанційно купити валюту, необхідно мати валютну картку. Для обміну валюти у застосунку "Мобільний Ощад" повинні бути активні такі картки:
- у національній валюті;
- в іноземній валюті (USD/EUR).
У разі відсутності валютної картки, її можна замовити у застосунку таким чином:
- з-поміж банківських продуктів обрати пункт "Мої можливості";
- перейти в розділ "Замовити картку";
- обрати пункт "Моя картка — Цифрова";
- натиснути на розділ "Валюта рахунку".
Після цього карта з'явиться серед переліку наявних карт клієнта. Для обміну валюти в застосунку необхідно:
- зайти у розділ "Платежі";
- натиснути опцію "Обмін валют";
- обрати картку, з якої валюти на яку необхідний обмін;
- вказати суму фінансової операції;
- підтвердити, з якої карти потрібно здійснити переказ.
