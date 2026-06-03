Курс доллара в Киеве: где в столице выгоднее обменять валюту

Люди возле пункта обмена валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины в среду, 3 июня, повысил стоимость американской валюты относительно гривны на 4 копейки до 44,3399 грн/долл. Курс доллара в банках также вырос — продают валюту в среднем по 44,55 грн/долл. (+0,07 грн), а покупают — по 44,075 грн/долл. (+0,04 грн).

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит валюта в столичных обменниках и где можно выгоднее купить доллары.

В каких районах Киева самый низкий курс доллара

В обменных пунктах столицы, по данным сервиса "Минфин", доллары продают по 44,19 грн в среднем, а покупают по 44,10 грн.

Купить валюту по самому низкому курсу — 44,15 грн/долл. — можно в таких в районах станций метро:

Святошин;

Осокорки;

Лесная;

Контрактовая площадь;

Вокзальная;

Голосеевская.

В то же время самый высокий курс доллара предлагают некоторые обменники на Позняках — 44,27 грн/долл., и на Берестейской — 44,25 грн/долл.

Что будет с курсом доллара в Украине в июне

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время курс валют в Украине будет зависеть от нескольких ключевых факторов - объемов международной помощи, решений Нацбанка, ситуации на мировых рынках и ситуации с безопасностью в стране.

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По базовому сценарию, доллар будет оставаться в пределах 44-45 гривен. Эксперт объясняет это сезонными факторами: летом традиционно снижается деловая активность, падает спрос на импорт и валюту, а на рынок поступает больше украинской продукции.

"Отзвонили последние школьные звонки, начинается сезон отпусков. Собственная плодово-овощная продукция поступает на полки, импорт падает. Цены стабилизируются", — отмечает аналитик.

Кроме того, за последние десятилетия в июне гривна в основном укреплялась. Если международное финансирование будет поступать стабильно, а НБУ и в дальнейшем будет контролировать валютный рынок, существенных колебаний курса не ожидается.

В то же время возможен и более позитивный сценарий — в случае ослабления доллара на мировых рынках и увеличения внешней помощи курс может снизиться до 43,5 гривны за доллар.

Негативный вариант развития событий связан прежде всего с задержками международной помощи и ухудшением ситуации с безопасностью. В таком случае государству придется активнее привлекать средства, что создаст дополнительное давление на валютный рынок. Однако даже тогда, по оценке эксперта, ослабление гривны будет незначительным — примерно до 1%.

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