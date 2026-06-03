Курс долара в Києві: де в столиці вигідніше обміняти валюту

Люди біля пункту обміну валют в Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України у середу, 3 червня, підвищив вартість американської валюти щодо гривні на 4 копійки до 44,3399 грн/дол. Курс долара в банках також зріс — продають валюту в середньому по 44,55 грн/дол. (+0,07 грн), а купують — по 44,075 грн/дол. (+0,04 грн).

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує валюта в столичних обмінниках та де можна вигідніше купити долари.

У яких районах Києва найнижчий курс долара

В обмінних пунктах столиці, за даними сервісу "Мінфін", долари продають по 44,19 грн в середньому, а купують по 44,10 грн.

Купити валюту за найнижчим курсом — 44,15 грн/дол. — можна в таких в районах станцій метро:

Святошин;

Осокорки;

Лісова;

Контрактова площа;

Вокзальна;

Голосіївська.

Водночас найвищий курс долара пропонують деякі обмінники на Позняках — 44,27 грн/дол., та на Берестейській — 44,25 грн/дол.

Що буде з курсом долара в Україні у червні

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом курс валют в Україні залежатиме від кількох ключових факторів — обсягів міжнародної допомоги, рішень Нацбанку, ситуації на світових ринках та безпекової ситуації в країні.

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За базовим сценарієм, долар залишатиметься у межах 44–45 гривень. Експерт пояснює це сезонними факторами: влітку традиційно знижується ділова активність, падає попит на імпорт і валюту, а на ринок надходить більше української продукції.

"Віддзвонили останні шкільні дзвоники, починається сезон відпусток. Власна плодово-овочева продукція поступає на полиці, імпорт падає. Ціни стабілізуються", — зазначає аналітик.

Крім того, за останні десятиліття у червні гривня здебільшого зміцнювалася. Якщо міжнародне фінансування надходитиме стабільно, а НБУ і надалі контролюватиме валютний ринок, суттєвих коливань курсу не очікується.

Водночас можливий і більш позитивний сценарій — у разі послаблення долара на світових ринках та збільшення зовнішньої допомоги курс може знизитися до 43,5 гривні за долар.

Негативний варіант розвитку подій пов’язаний насамперед із затримками міжнародної допомоги та погіршенням безпекової ситуації. У такому випадку державі доведеться активніше залучати кошти, що створить додатковий тиск на валютний ринок. Проте навіть тоді, за оцінкою експерта, послаблення гривні буде незначним — приблизно до 1%.

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