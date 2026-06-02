Курс валют в июне: что будет с долларом и евро

Люди возле обменника, доллары в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июне обычно не ожидается серьезных потрясений на валютном рынке. Но для украинцев актуальным остается вопрос: бежать ли в валютные обменники или пока оставить свои сбережения в покое.

Что будет происходить с курсом доллара в первый месяц лета, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на финансового аналитика Андрея Шевчишина.

По мнению эксперта, главными факторами на валютном рынке станут поступление международной помощи, политика Нацбанка, ситуация на мировых рынках и обстановка с безопасностью в стране.

Сценарий 1: доллар останется в пределах 44-45 гривен

Начало лета исторически способствует укреплению гривны. Люди меньше тратят деньги на крупные покупки, бизнес работает не так активно, как осенью или зимой. Из-за этого спрос на валюту часто снижается.

"Отзвонили последние школьные звонки, начинается сезон отпусков. Собственная плодово-овощная продукция поступает на полки, импорт падает. Цены стабилизируются", — пишет аналитик.

Читайте также:

За последние 26 лет в июне национальная валюта укреплялась 21 раз. И только пять раз курс двигался в обратном направлении.

Если помощь от внешних партнеров будет поступать без задержек, а НБУ продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке, доллар, вероятно, останется в коридоре 44-45 гривен.

Что касается евро, то эксперт ожидает его курс на уровне 51-51,9 гривны.

Сценарий 2: доллар может подешеветь

Если американская валюта начнет ослабевать на мировых рынках, а Украина получит достаточно внешнего финансирования, гривна может укрепиться сильнее. В таком случае доллар может упасть до 43,5 гривны.

"Такая тенденция возможна в случае резкого усиления на мировом рынке, например, если у ФРС США будет голубиная риторика. Или, например, будут действия НБУ, направленные на ослабление доллара и евро, благодаря значительным поступлениям внешним поступлениям и при условии снижения рисков безопасности",

— объясняет Шевчишин.

Сценарий 3: гривна потеряет позиции

Самая большая опасность для курса — задержка международной помощи и ухудшение ситуации с безопасностью. Если деньги от партнеров будут поступать с опозданием, государству придется искать дополнительные средства внутри страны.

Впрочем, даже при условии негативного сценария ослабление гривны будет незначительным — до 1%.

"На фоне несостоятельности Рады и пассивности ЕС мы увидим, как Минфин начнет активно привлекать валюту и гривну на внутреннем рынке для финансирования бюджета (такая себе капитуляция финансистов и понимание, что и в июле помощи может не быть). Продавцы валюты начнут придерживать ее от продажи, формируя усиление дефицита, в то время как НБУ будет уменьшать интервенции, пытаясь сохранять валютные резервы", — подытожил эксперт.

Что еще стоит знать

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы могут без проблем обменивать купюры евро старого образца. В то же время сложности могут возникнуть с купюрами номиналом 500 евро. Их до сих пор можно обменять или использовать для расчетов, но из-за редкого использования некоторые банки, обменники или торговые заведения относятся к таким банкнотам с осторожностью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в июне резких изменений курса евро не ожидается. Впрочем, все зависит от доллара, потому что именно он задает основное направление для рынка. Если не произойдет резких скачков, то и евро будет вести себя спокойно.