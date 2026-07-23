Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Новый вид карт в ПриватБанке: кто сможет получить и какие преимущества

Новый вид карт в ПриватБанке: кто сможет получить и какие преимущества

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 07:01
ПриватБанк ввел новый вид карт: какие возможности станут доступны
Карта, банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное финчреждение "ПриватБанк" расширило перечень доступных видов карт, добавив со специальным кредитным лимитом. Стало известно, кому стал доступен новый инструмент для управления средствами и планирования расходов в июле 2026 года.

Об особенностях нововведения рассказывает издание Новини.LIVE.

Какие карты предлагает клиентам ПриватБанк в июле

По информации банковского учреждения, речь идет о запуске кредитной бизнес-карты для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которая будет иметь прогнозируемый лимит и льготный период 55 дней.

"Украинские предприниматели получили новый инструмент для управления средствами и планирования расходов. ПриватБанк и Mastercard объявили о запуске бизнес-карты для физических лиц-предпринимателей со специальным кредитным лимитом "Предпринимательский", — говорится в сообщении.

Ключевые особенности новой карты:

Читайте также:
  1. Размер прогнозируемого кредитного лимита будет привязан к официально задекларированному доходу предпринимателя — речь идет о лимите в 10% от дохода, но не выше 500 000 грн.
  2. Возможность разделить собственные и кредитные средства — кредитный лимит можно открыть на отдельном счете, что упростит контроль за расходами и учет финансовых операций.
  3. Лимит будет иметь льготный период до 55 дней — это даст почти два месяца доступа к дополнительным средствам без уплаты процентов и комиссий. За этот период средства можно направить на покупку товара, продать его и вернуть финансовому учреждению.

Как пояснили в банке, по сравнению с классическими кредитными продуктами для микробизнеса, кредитные карты для предпринимателей станут удобным и простым инструментом для удовлетворения бизнес-потребностей.

В финансовом учреждении рассчитывают, что такие кредитные карты станут неотъемлемым финансовым инструментом в вопросах планирования расходов в предпринимательской деятельности.

В банке добавили, что открыть кредитную бизнес-карту с лимитом "Предпринимательский" могут все клиенты в "Приват24 для бизнеса".

ПриватБанк
Условия по карте. Источник: ПриватБанк

Как подключить кредитный лимит в ПриватБанке

По данным банка, подключение кредитного лимита "Предпринимательский" предполагает выполнение нескольких шагов. А именно:

  • необходимо подписать заявление о присоединении к условиям и правилам данной инициативы в "Приват24 для бизнеса" в меню "Кредиты — Кредитный лимит";
  • для доступа к лимиту необходимо предоставить актуальную финансовую отчетность в меню "Учет и отчеты — Документы корпоративного клиента" и обновить анкетные данные ФЛП в меню "Анкета";
  • указать место ведения бизнеса в приложении "ПриватКамера" (Android/iOS) или через менеджера банка, закрепленного за компанией;
  • ожидать поступления средств необходимо в течение трех дней.

Для запуска лимита необходимо иметь счет, а если его нет, то его можно открыть онлайн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке продлили действие акционных комиссий за денежные переводы с зарубежных карт. Стоимость таких операций будет на 0,5% ниже стандартного тарифа в 1,5% (1%). Такая возможность будет доступна до конца августа этого года. Скидки будут особенно полезны украинцам, которые из-за рубежа финансово поддерживают своих родных.

Еще Новини.LIVE рассказывали о планах ПриватБанка пересмотреть тарифы с 2027 года. Речь идет о введении платы за доставку карт по регионам Украины и за границу. За это намерены взимать 80 грн с НДС, а за рубежом цены будут различаться в зависимости от страны. Тарифы коснутся как новых, так и перевыпущенных карт.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации