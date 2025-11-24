Минимальная пенсия, индексация и новая формула — что еще изменится в 2026 году

Женщина и мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Государственном бюджете на 2026 год, процесс принятия которого еще продолжается, вторым приоритетным направлением является социальная сфера. В частности, известно, как изменится прожиточный минимум (минимальная пенсия) в следующем году.

О том, какие изменения предусматриваются для пенсионеров, рассказывают Новини.LIVE.

Как может повыситься минимальная пенсия в Украине

Законопроект №14000 о Государственном бюджете-2026 в октябре прошел первое чтение, а сейчас ждет второго рассмотрения. Хотя ключевым приоритетом в главной смете страны является укрепление обороноспособности страны, также заложено финансирование на повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и минимального уровня пенсии.

В частности, на пенсии намерены выделить 1 027 млрд грн, что на 123 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом.

Согласно обнародованной информации, в следующем году минимальная пенсия должна повыситься на 234 грн или на 9% — с нынешних 2 361 до 2 595 грн.

Также предусмотрена индексация пенсий с 1 марта 2026 года. Ее процент станет известен уже в феврале следующего года, когда появятся данные об инфляции в стране. В частности, в 2025 году размер осовременивания пенсий составлял 11,5%.

Что еще может измениться для пенсионеров в 2026 году

В следующем году предполагается трансформация ряда пенсионных выплат. Над обновлением модели пенсионного обеспечения граждан уже работают в Министерстве социальной политики. Украинцы вместе с международными специалистами планируют ввести новые подходы.

По данным Минсоцполитики, обновленная модель пенсионного обеспечения будет предусматривать следующее:

Базовую выплату для граждан старшего возраста Трансформацию специальных пенсий в профессиональные Изменения в подходах к накопительной системе Предоставление права на доплаты за боевой опыт

Среди прочего, измененный подход будет гарантировать базовые выплаты для граждан, которые пересекли 65-летний и 60-летний рубеж, и имеют полный стаж. Населению предоставят социальный минимум, что позволит рассчитывать на достойную жизнь на склоне лет и защитит наиболее уязвимые категории граждан от бедности.

