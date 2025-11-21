Пенсии в Украине — кто из граждан имеет право на прибавку в 450 грн в 2025 году

Женщина и мужчина преклонного возраста. Фото: Freepik

В 2025 году некоторым гражданам Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начисляет индивидуальные дополнительные "возрастные" выплаты. В частности, в случае достижения определенного возрастного рубежа и при условии низкой пенсии, предоставляется надбавка в 450 гривен.

Это предусмотрено правительственным постановлением №849.

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на надбавку в 450 грн

Согласно нормам постановления, речь идет о ежемесячных компенсационных доплатах для пенсионеров солидного возраста. Они начисляются сразу после даты достижения гражданином конкретного возраста.

В частности, в 2025 году доплата в 450 гривен предоставляется гражданам в возрасте от 75 до 80 лет. Ключевым условием такой выплаты является факт того, что размер пенсии не превышает 10,34 тыс. гривен.

Доплаты в случае достижения такого возрастного порога будет начисляться ежемесячно вместе с основной частью пенсионной выплаты. Такие компенсации не требуют личного обращения граждан, а назначаются автоматически.

По данным Пенсионного фонда, важным нюансом также является то, что право на доплату наступает не с начала календарного месяца, а именно с даты дня рождения претендента. В связи с этим за первый месяц выплата поступит не в полном объеме, а пропорционально количеству дней. В дальнейшем будет поступать в сумме 450 гривен ежемесячно.

Какие еще суммы могут доплачивать к пенсиям

Также предусмотрены другие размеры компенсационных доплат, которые могут начислять как младшим, так и старшим пенсионерам. Так, разного размера доплаты предусмотрены для граждан в случае достижения 70 и 80 лет.

Предоставление надбавки происходит также при условии получения пенсии по возрасту, а сумма не превышает 10,3 тыс. гривен.

Украинцам доплачивают такие ежемесячные выплаты:

в возрасте от 70 и до 75 лет — в сумме 300 гривен.

в возрасте от 80 лет и выше — в размере 570 гривен.

Ранее мы писали, что в Украине работающим пенсионерам можно рассчитывать на досрочный перерасчет выплат. Претендовать на такую процедуру можно лишь при определенных условиях.

Также сообщалось, что в Кабмине готовят новый подход в расчете пенсии и намерены ввести базовые выплаты. Изменения готовят совместно с иностранными специалистами.