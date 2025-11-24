Мінімальна пенсія, індексація та нова формула — що ще зміниться у 2026 році

Жінка та чоловік пенсійного віку. Фото: Freepik

У Державному бюджеті на 2026 рік, процес ухвалення якого ще триває, другим пріоритетним напрямком є соціальна сфера. Зокрема, відомо, як зміниться прожитковий мінімум (мінімальна пенсія) наступного року.

Про те, які зміни передбачаються для пенсіонерів, розповідають Новини.LIVE.

Як може підвищитися мінімальна пенсія в Україні

Законопроєкт №14000 про Державний бюджет-2026 у жовтні пройшов перше читання, а нині чекає другого розгляду. Хоч ключовим пріоритетом у головному кошторисі країни є зміцнення обороноздатності країни, також закладене фінансування на підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та мінімального рівня пенсії.

Зокрема, на пенсії мають намір виділити 1 027 млрд грн, що на 123 млрд грн більше проти 2025 року.

Згідно з оприлюдненою інформацією, наступного року мінімальна пенсія повинна підвищитися на 234 грн або на 9% — з нинішніх 2 361 до 2 595 грн.

Також передбачена індексація пенсій з 1 березня 2026 року. Її відсоток стане відомий вже у лютому наступного року, коли з'являться дані про інфляцію в країні. Зокрема, у 2025 році розмір осучаснення пенсій становив 11,5%.

Що ще може змінитися для пенсіонерів у 2026 році

Наступного року передбачається трансформація низки пенсійних виплат. Над оновленням моделі пенсійного забезпечення громадян вже працюють у Міністерстві соціальної політики. Українці разом з міжнародними фахівцями планують запровадити нові підходи.

За даними Мінсоцполітики, оновлена модель пенсійного забезпечення передбачатиме наступне:

Базову виплату для громадян старшого віку Трансформацію спеціальних пенсій у професійні Зміни у підходах до накопичувальної системи Надання права на доплати за бойовий досвід

З-поміж іншого, змінений підхід гарантуватиме базові виплати для громадян, які перетнули 65-річний та 60-річний рубіж, і мають повний стаж. Населенню нададуть соціальний мінімум, що дасть змогу розраховувати на гідне життя на схилі літ та захистить найвразливіші категорії громадян від бідності.

