Допомога малозабезпеченим сім'ям у 2026 році — як нараховуватимуть за новими правилами

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності запроваджені урядом зміни у нарахуванні допомоги малозабезпеченим сім'ям. Оновлення передбачає трансформацію підтримки цієї категорії населення у базову соціальну допомогу.

Новини.LIVE розповідають, як розраховуватимуть виплати малозабезпеченим.

Реклама

Читайте також:

Яка сім'я вважається малозабезпеченою

Відповідно до українського законодавства, родину вважають малозабезпеченою, якщо загальний місячний дохід нижчий за суму прожиткових мінімумів для всіх членів сім’ї.

Під прожитковим мінімумом сім’ї мається на увазі сума встановлених прожиткових мінімумів для кожного її члена.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить:

3 328 грн — для працездатних осіб;

2 817 грн — для дитини до 6 років;

3 512 грн — для дитини віком 6-18 років.

2 595 грн — для осіб, які втратили працездатність.

Таким чином, якщо загальні місячні доходи родини, яка складається з однієї дорослої (працездатної) особи та дитини віком понад шість років, становлять менш як 6 840 грн, то така сім’я вважається малозабезпеченою.

Як нараховуватимуть допомогу малозабезпеченим у 2026 році

З 1 січня 2026 року соціальна допомога для цієї категорії населення буде трансформована у базову соціальну допомогу, яку розраховуватимуть як різницю між базовою величиною сім’ї та її середньомісячним доходом, розповіли Факти ICTV.

Крім малозабезпечених родин, зміни мають торкнутися громадян, які зараз є отримувачами таких видів допомог:

державна допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Базова величина визначена урядом на рівні 4 500 грн. Ця сума буде актуальною для першого члена родини, який подаватиме заяву для отримання допомоги малозабезпеченій сім’ї. Такою ж буде цифра розрахунку для кожної дитини віком до 18 років та людей з інвалідністю І або II групи. Для інших членів сім’ї вона становитиме 70% від цієї суми, тобто 3 150 гривень.

Виплати малозабезпеченим родинам розраховуватимуться індивідуально, як різниця між сумарною базовою величиною для всіх членів сім’ї та фактичним середньомісячним доходом родини.

Тож станом на 1 січня 2026 року, якщо взяти неповну малозабезпечену родину, яка складається з мами та дитини дворічного віку, де жінка не працює та не має доходу, розрахунок буде наступним: 4,5 тис. грн базового доходу (мати, яка подала заяву) + 4,5 тис. грн (дитина до 18 років) = 9 тис. грн.

Базову соціальну допомогу не зможуть отримати родини, де є працездатні особи старше 18 років, які не працюють. Також це стосується сімей, які протягом останнього року зробили покупку на 100 тис.грн і більше, або ж мають таку суму на банківських рахунках. Перепоною для отримання допомоги буде й автомобіль у власності, якому менш як 15 років, чи друга квартиру/будинок (крім нерухомості, розташованої на території бойових дій чи зруйнованої через війну).

Раніше ми розповідали, якими будуть виплати на дітей у 2026 році.

Також дізнавайтеся, які види соціальної допомоги можна оформити онлайн.