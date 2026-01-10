Виплати на дитину у 7 000 гривень — як оформити допомогу й кому вона доступна

Жінка з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Українцям у 2026 році не тільки продовжать нараховувати пенсії та інші соціальні виплати, а й запровадять нову допомогу. На виплати зможуть розраховувати, зокрема, матері, які доглядають за дитиною до одного року.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Допомога на дітей до одного року

Нова фінансова допомога для сімей з дітьми з’явилася з 1 січня 2026 року. Розмір такої допомоги — 7 000 гривень, а сім’ї, якщо займаються вихованням дитини з інвалідністю, отримуватимуть по 10 500 гривень.

Як оформити допомогу

Щоб подати заяву треба звернутися до найближчого органу ПФУ та надати:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (за наявності);

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує повноваження законного представника (у разі подачі не батьками);

медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.

Виплати призначать з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Кому виплачуватимуть

Йдеться про матерів або інших законних представників дитини, якій ще не виповнилося одного року і вона перебуває під фактичним доглядом таких людей.. При цьому на допомогу не зможуть претендувати прийомні батьки, батьки-вихователі та представники закладів, які виступають опікунами чи піклувальниками.

У Пенсійному фонді також зазначають, що у разі, якщо станом на 1 січня 2026 року дитині не виповнилося одного року, матері або іншому законному представнику дитини все одно призначать нову фіндопомогу.

