Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Нові виплати на догляд за дитиною — скільки й кому платитимуть

Нові виплати на догляд за дитиною — скільки й кому платитимуть

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 17:45
Виплати на дитину у 7 000 гривень — як оформити допомогу й кому вона доступна
Жінка з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Українцям у 2026 році не тільки продовжать нараховувати пенсії та інші соціальні виплати, а й запровадять нову допомогу. На виплати зможуть розраховувати, зокрема, матері, які доглядають за дитиною до одного року. 

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ). 

Реклама
Читайте також:

Допомога на дітей до одного року

Нова фінансова допомога для сімей з дітьми з’явилася з 1 січня 2026 року. Розмір такої допомоги — 7 000 гривень, а сім’ї, якщо займаються вихованням дитини з інвалідністю, отримуватимуть по 10 500 гривень. 

Як оформити допомогу 

Щоб подати заяву треба звернутися до найближчого органу ПФУ та надати:

  • документ, що посвідчує особу;
  • РНОКПП (за наявності);
  • свідоцтво про народження дитини;
  • документ, що підтверджує повноваження законного представника (у разі подачі не батьками);
  • медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.

Виплати призначать з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Кому виплачуватимуть 

Йдеться про матерів або інших законних представників дитини, якій ще не виповнилося одного року і вона перебуває під фактичним доглядом таких людей.. При цьому на допомогу не зможуть претендувати прийомні батьки, батьки-вихователі та представники закладів, які виступають опікунами чи піклувальниками.

У Пенсійному фонді також зазначають, що у разі, якщо станом на 1 січня 2026 року дитині не виповнилося одного року, матері або іншому законному представнику дитини все одно призначать нову фіндопомогу. 

Як повідомлялося раніше, деяким українським родинам виплатять по 32 000 гривень грошової допомоги. Відомо, які умови треба виконати для отримання коштів. Також ми писали, що ГО "Fight For Right" фінансово підтримає вразливих українців. Виплати нададуть тим, хто перебуває у скрутній життєвій ситуації. 

виплати діти гроші соцвиплати грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації