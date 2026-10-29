Человек держит несколько купюр. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года жители Полтавской области, получившие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), смогут оформить денежную помощь на каждого члена семьи. Регистрация будет возможна только в течение 45 дней после переезда из других регионов.

О том, кому предусмотрено право на выплаты и как их оформить, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто из ВПЛ может получить денежную помощь осенью

Речь идет о реализации проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине в Полтаве и Полтавской области" представительством благотворительного фонда "Каритас Украины". Регистрация открылась в городе Горишние Плавни.

В его рамках открыта возможность получения денежной помощи для эвакуированных домохозяйств, которые оформили справку о статусе внутренне перемещенного лица не более 45 дней назад.

Размер помощи и условия программы

Все члены семьи, которые будут зарегистрированы, смогут рассчитывать на единовременную выплату, которая покроет три месяца базовых жизненных потребностей. Местное отделение благотворительного фонда "Каритас Украины" гарантирует выплату каждому члену семьи по 12 300 грн.

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При этом важно соблюсти условие: граждане не получали подобной денежной помощи от "Каритас" или других организаций в течение последних шести месяцев.

Помощь предоставляется по установленным критериям и при условии, что домохозяйства, эвакуировались (самостоятельно или принудительно) в результате боевых действий, обстрелов или официальных решений об эвакуации, а переезд состоялся в течение 1,5 месяца.

Что необходимо для регистрации на получение финпомощи

Граждане, соответствующие условиям и желающие присоединиться к программе представительства благотворительного фонда "Каритас Украины", должны прибыть 29 октября 2026 года в принимающую громаду по адресу: г. Горишние Плавни, переулок Молодежный, 6-А.

Для регистрации необходимо предоставить:

Паспорт/другой документ, удостоверяющий личность (заграничный паспорт/свидетельство о постоянном проживании); Идентификационный код; Справку ВПЛ (при наличии, до 45 дней); Банковские реквизиты IBAN (на главу семьи); Свидетельства о рождении детей (при наличии).

При этом количество членов домохозяйства не ограничивается.

Уточнить детали программы помощи можно по телефонам:

050 305 50 80;

050 888 70 29.

Объявление. Источник: Каритас

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Днепропетровской области "Каритас Украины" предоставит денежную помощь в виде ваучеров на лекарства. Их смогут получить уязвимые категории украинцев, в частности, будущие и молодые матери. Предполагается, что ваучеры будут на сумму 2 100 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что ПФУ призвал граждан, имеющих специальный статус, подать заявление на денежную помощь ко Дню Независимости. Там рассказали, какие документы необходимы и как правильно это сделать. Получить помощь можно, подав заявку до 1 ноября текущего года. Это можно сделать дистанционно — через портал электронных услуг ПФУ.