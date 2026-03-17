Финансовая помощь от UNHCR: кому гарантируют 10 800 грн весной
В среду, 18 марта, жители одного из прифронтовых городов получат шанс оформить от UNHCR Ukraine, представляющей Агентство ООН по делам беженцев в Украине, выплаты на трехмесячный период. Организация открыла регистрацию для ряда уязвимых групп граждан на предоставление финансовой поддержки.
Кто сможет оформить финансовую помощь
Подать заявку для оформления финансовой поддержки от UNHCR Ukraine будут иметь право жители города Ахтырка Сумской области. Речь идет о следующих категориях граждан:
- лица с официальным статусом переселенца, которые переместились в течение последних шести месяцев;
- граждане, которые вернулись домой из-за границы, куда выехали в начале войны.
Также должны соответствовать следующим категориям уязвимости:
- Семьи, где есть только кто-то один из родителей, которые воспитывают одного ребенка и более детей в возрасте до 18 лет или проживают совместно с лицами в возрасте от 55 лет;
- Семью возглавляет одинокая/несколько одиноких граждан пожилого возраста от 55 лет;
- Гражданин пожилого возраста воспитывает одного или нескольких детей (до 18 лет);
- В семье в составе есть один/несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни/инвалидность.
Заявители должны также соответствовать социально-экономическому показателю: доход за месяц не должен превышать 6 300 грн на одного члена домохозяйства.
Помощь рассчитана на тех, кто не получал ранее помощь от UNHCR или других благотворительных организаций.
Размер помощи и как оформить на Сумщине
По данным представителей Агентства ООН, граждане получат по 3 600 грн (на каждого члена в домохозяйстве) продолжительностью три месяца. То есть одному человеку выплатят по 10 800 грн. Средства перечислят на банковские счета.
Зарегистрироваться на выплаты 18 марта жители г. Ахтырка смогут по телефону: 063 182 68 38.
"Среда 18 марта 2026 года: г. Ахтырка (Ахтырская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Парковая, 2-А (городской центр культуры и досуга "Кнежа"). Часы работы: 11:00 — 16:00", — говорится в сообщении.
Частые вопросы
Какие документы нужны для получения помощи от UNHCR
Граждане, которые соответствуют критериям на предоставление помощи от UNHCR, должны собрать следующие документы для регистрации: идентификационный код, паспорт гражданина, справку ВПЛ (при наличии), iBAN гривневого банковского счета, свидетельство о рождении детей, медицинское заключение в случае инвалидности или болезни.
В каких областях работает UNHCR в 2026 году
Из-за ограниченного финансирования на помощь могут претендовать только внутренне перемещенные лица и беженцы, если соответствуют критериям уязвимости. Список регионов, где доступна программа, последние годы существенно сократился.
Время от времени отрывают регистрацию в следующих областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.
