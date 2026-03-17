Финансовая помощь от UNHCR: кому гарантируют 10 800 грн весной

Дата публикации 17 марта 2026 08:00
Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: УНИАН

В среду, 18 марта, жители одного из прифронтовых городов получат шанс оформить от UNHCR Ukraine, представляющей Агентство ООН по делам беженцев в Украине, выплаты на трехмесячный период. Организация открыла регистрацию для ряда уязвимых групп граждан на предоставление финансовой поддержки.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра UNHCR, информируют Новини.LIVE.

Кто сможет оформить финансовую помощь

Подать заявку для оформления финансовой поддержки от UNHCR Ukraine будут иметь право жители города Ахтырка Сумской области. Речь идет о следующих категориях граждан:

  • лица с официальным статусом переселенца, которые переместились в течение последних шести месяцев;
  • граждане, которые вернулись домой из-за границы, куда выехали в начале войны.

Также должны соответствовать следующим категориям уязвимости:

  1. Семьи, где есть только кто-то один из родителей, которые воспитывают одного ребенка и более детей в возрасте до 18 лет или проживают совместно с лицами в возрасте от 55 лет;
  2. Семью возглавляет одинокая/несколько одиноких граждан пожилого возраста от 55 лет;
  3. Гражданин пожилого возраста воспитывает одного или нескольких детей (до 18 лет);
  4. В семье в составе есть один/несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни/инвалидность.

Заявители должны также соответствовать социально-экономическому показателю: доход за месяц не должен превышать 6 300 грн на одного члена домохозяйства.

Помощь рассчитана на тех, кто не получал ранее помощь от UNHCR или других благотворительных организаций.

Размер помощи и как оформить на Сумщине

По данным представителей Агентства ООН, граждане получат по 3 600 грн (на каждого члена в домохозяйстве) продолжительностью три месяца. То есть одному человеку выплатят по 10 800 грн. Средства перечислят на банковские счета.

Зарегистрироваться на выплаты 18 марта жители г. Ахтырка смогут по телефону: 063 182 68 38.

"Среда 18 марта 2026 года: г. Ахтырка (Ахтырская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Парковая, 2-А (городской центр культуры и досуга "Кнежа"). Часы работы: 11:00 — 16:00", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что весной БО "Каритас-Спес Украина" предоставит украинцам гранты на мелкое сельское хозяйство и животноводство на западе страны. Приглашают к участию внутренне перемещенных лиц.

Еще мы писали, что до конца марта украинцы получат помощь от французской гуманитарной организации "Acted" в сумме 10 800 грн. Выплаты доступны в одной из громад Черниговской области.

Частые вопросы

Какие документы нужны для получения помощи от UNHCR

Граждане, которые соответствуют критериям на предоставление помощи от UNHCR, должны собрать следующие документы для регистрации: идентификационный код, паспорт гражданина, справку ВПЛ (при наличии), iBAN гривневого банковского счета, свидетельство о рождении детей, медицинское заключение в случае инвалидности или болезни.

В каких областях работает UNHCR в 2026 году

Из-за ограниченного финансирования на помощь могут претендовать только внутренне перемещенные лица и беженцы, если соответствуют критериям уязвимости. Список регионов, где доступна программа, последние годы существенно сократился.

Время от времени отрывают регистрацию в следующих областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
