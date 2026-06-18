Государство выделит более 190 млн грн: кто получит новые стипендии

Ученые, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинским ученым начнут выплачивать новые государственные стипендии. В бюджете на эти цели заложено более 190 миллионов гривен, а первые средства исследователи смогут получить уже в следующем году.

Подробнее о том, что запланировано для украинских ученых, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Кто будет иметь право на выплаты

По словам главы правительства, финансирование рассчитано на ежемесячные выплаты для большой группы исследователей.

"Правительство последовательно реализует прозрачную модель ежемесячных государственных стипендий для ученых. На старте уже предусмотрено более 190 миллионов гривен на такую поддержку в 2026 году. Это поддержка первых 2650 лучших ученых страны", — отметила Свириденко.

Размер ежемесячной выплаты составит 10 тысяч гривен, а назначать ее будут на два года.

Читайте также:

Как будут выбирать лучших

Средства будут распределяться на конкурсной основе. Для этого создаются специальные рейтинги в Национальной системе исследователей Украины, которая уже начала регистрацию и проверку информации о научных достижениях.

"Ученые могут подать туда подтвержденные данные о результатах научной работы — информацию о публикациях и цитировании, грантах, патентах, подготовке молодых исследователей, международном сотрудничестве и т. д.", — сообщила Свириденко.

Ученые, занявшие самые высокие места в рейтингах, будут получать государственные стипендии. Отдельное направление поддержки предусмотрено также для молодых ученых.

В Кабмине подчеркивают, что развитие науки положительно влияет на безопасность и будущее страны.

"Украинские разработки, особенно в оборонной сфере и медицине, — это то, что спасает жизни и укрепляет наши позиции на фронте. Поэтому поддержка ученых — это инвестиция в нашу безопасность, устойчивость и будущее", — подчеркнула Свириденко.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о помощи родителям, ухаживающим за тяжелобольными детьми. Речь идет о ежемесячных выплатах в размере двух прожиточных минимумов на детей. Деньги могут оформить родители, опекуны или приемные семьи, если ребенок нуждается в постоянном уходе из-за серьезного заболевания.

Также Новини.LIVE писали, что благотворительный фонд "Каритас Украина" поддерживает украинцев в восьми областях. Помощь включает денежные выплаты, компенсацию за аренду жилья, ремонт поврежденных домов, обеспечение топливом и подготовку к отопительному сезону. Получить ее могут переселенцы, владельцы разрушенного жилья и семьи, приютившие ВПЛ.