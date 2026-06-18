Держава виділить понад 190 млн грн: хто отримає нові стипендії

Науковці, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українським науковцям почнуть виплачувати нові державні стипендії. У бюджеті на це заклали понад 190 мільйонів гривень, а перші гроші дослідники зможуть отримати вже наступного року.

Детальніше про те, що запланували для українських вчених, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Хто матиме право на виплати

За словами очільниці уряду, фінансування розраховане на щомісячні виплати для великої групи дослідників.

"Уряд послідовно реалізує прозору модель щомісячних державних стипендій для науковців і науковиць. На старті уже передбачено понад 190 мільйонів гривень на таку підтримку у 2026 році. Це підтримка перших 2650 кращих вчених країни", — зазначила Свириденко.

Розмір щомісячної виплати становитиме 10 тисяч гривень, а призначатимуть її на два роки.

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Як обиратимуть найкращіх

Гроші розподілятимуть за конкурсом. Для цього створюють спеціальні рейтинги в Національній системі дослідників України, яка вже розпочала реєстрацію та перевіряє інформацію про наукові досягнення.

"Вчені можуть подати туди підтверджені дані про результати наукової роботи — інформацію про публікації та цитування, гранти, патенти, підготовку молодих дослідників, міжнародну співпрацю тощо", — повідомила Свириденко.

Науковці, які посядуть найвищі місця у рейтингах, отримуватимуть державні стипендії. Окремий напрям підтримки передбачили також для молодих вчених.

У Кабміні наголошують, що розвиток науки позитивно впливає на безпеку та майбутнє країни.

"Українські розробки, особливо в оборонній сфері та медицині, — це те, що рятує життя й посилює наші позиції на фронті. Тому підтримка науковців — це інвестиція в нашу безпеку, стійкість і майбутнє", — підкреслила Свириденко.

Раніше Новини.LIVE розповідали про допомогу батькам, які доглядають за тяжкохворими дітьми. Йдеться про щомісячні виплати у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей. Гроші можуть оформити батьки, опікуни або прийомні сім’ї, якщо дитина потребує постійного догляду через серйозне захворювання.

Також Новини.LIVE писали, що благодійний фонд "Карітас Україна" підтримує українців у восьми областях. Допомога включає грошові виплати, компенсацію за оренду житла, ремонт пошкоджених будинків, забезпечення паливом і підготовку до опалювального сезону. Отримати її можуть переселенці, власники зруйнованого житла та родини, які прихистили ВПО.