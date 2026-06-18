Новые выплаты для украинцев: кому компенсируют аренду жилья и помогут подготовиться к зиме

Люди на улице, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Благотворительный фонд "Каритас Украина" запустил масштабную программу поддержки для людей, пострадавших в результате боевых действий или оказавшихся в затруднительном положении. Можно получить денежную помощь, помощь с ремонтом, оплатой аренды или подготовкой к зиме.

Подробнее об условиях от благотворителей рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Zayava.Info.

Кто может получить помощь

Программу "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" запустил фонд "Каритас Украина". Помощь предназначена для людей, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Подать заявку могут:

владельцы жилья, которое было частично или серьезно повреждено в результате обстрелов;

внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома;

семьи, бесплатно предоставившие приют переселенцам;

люди, нуждающиеся в дополнительной поддержке для подготовки к зиме.

Программа будет действовать в восьми областях:

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Харьковской;

Запорожской;

Донецкой;

Днепропетровской (в Криворожском и Каменском районах);

Николаевской;

Сумской;

Черниговской;

Полтавской.

Какую помощь можно получить

Для украинцев предусмотрено несколько видов поддержки. В частности, благотворители могут помочь с:

ремонтом поврежденного жилья;

утеплением домов и квартир;

компенсацией стоимости аренды жилья;

строительными наборами для самостоятельного ремонта;

денежной помощью на подготовку к зиме;

обеспечением дровами или топливными брикетами;

установкой энергетического оборудования;

поддержкой социальной инфраструктуры общин.

Как подать заявку

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в местное отделение "Каритас" в своем регионе.

Для этого нужно:

перейти на страницу представительства в своей области (ссылки приведены выше); уточнить график приема и условия подачи документов; подготовить документы, подтверждающие личность, статус ВПЛ или право собственности на поврежденное жилье; заполнить анкету.

В фонде отмечают, что решение о помощи будет принято после проверки документов и оценки потребностей семьи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут подать заявку на денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев. Программа предназначена для переселенцев, жителей прифронтовых территорий и тех, кто вернулся домой после деоккупации. Подать заявку можно онлайн до 25 июня 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут получить гранты до 4 700 долларов в рамках проекта "Доверие" от организации "Человек в беде". Программа действует в Харьковской области и поддерживает ветеранов, их семьи, а также семьи погибших и пропавших без вести защитников. Деньги можно направить на развитие или запуск собственного дела.