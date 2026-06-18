Новые выплаты для украинцев: кому компенсируют аренду жилья и помогут подготовиться к зиме

Деньги, стройматериалы и топливо: украинцам помогут подготовиться к зиме
Благотворительный фонд "Каритас Украина" запустил масштабную программу поддержки для людей, пострадавших в результате боевых действий или оказавшихся в затруднительном положении. Можно получить денежную помощь, помощь с ремонтом, оплатой аренды или подготовкой к зиме.
Подробнее об условиях от благотворителей рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Zayava.Info.
Кто может получить помощь
Программу "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" запустил фонд "Каритас Украина". Помощь предназначена для людей, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Подать заявку могут:
- владельцы жилья, которое было частично или серьезно повреждено в результате обстрелов;
- внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома;
- семьи, бесплатно предоставившие приют переселенцам;
- люди, нуждающиеся в дополнительной поддержке для подготовки к зиме.
Программа будет действовать в восьми областях:
- Харьковской;
- Запорожской;
- Донецкой;
- Днепропетровской (в Криворожском и Каменском районах);
- Николаевской;
- Сумской;
- Черниговской;
- Полтавской.
Какую помощь можно получить
Для украинцев предусмотрено несколько видов поддержки. В частности, благотворители могут помочь с:
- ремонтом поврежденного жилья;
- утеплением домов и квартир;
- компенсацией стоимости аренды жилья;
- строительными наборами для самостоятельного ремонта;
- денежной помощью на подготовку к зиме;
- обеспечением дровами или топливными брикетами;
- установкой энергетического оборудования;
- поддержкой социальной инфраструктуры общин.
Как подать заявку
Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в местное отделение "Каритас" в своем регионе.
Для этого нужно:
- перейти на страницу представительства в своей области (ссылки приведены выше);
- уточнить график приема и условия подачи документов;
- подготовить документы, подтверждающие личность, статус ВПЛ или право собственности на поврежденное жилье;
- заполнить анкету.
В фонде отмечают, что решение о помощи будет принято после проверки документов и оценки потребностей семьи.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут подать заявку на денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев. Программа предназначена для переселенцев, жителей прифронтовых территорий и тех, кто вернулся домой после деоккупации. Подать заявку можно онлайн до 25 июня 2026 года.
Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут получить гранты до 4 700 долларов в рамках проекта "Доверие" от организации "Человек в беде". Программа действует в Харьковской области и поддерживает ветеранов, их семьи, а также семьи погибших и пропавших без вести защитников. Деньги можно направить на развитие или запуск собственного дела.