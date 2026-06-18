Помощь семьям с тяжелобольными детьми в Украине: размер выплат и условия получения

До 7 тысяч ежемесячно: украинцам выплатят дополнительные деньги на детей
В Украине выплачивают дополнительные деньги семьям, ухаживающим за тяжелобольными детьми. Помощь могут оформить родители, опекуны и приемные семьи, а ее размер составляет два прожиточных минимума ежемесячно.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию налогоплательщиков Украины.
Претендовать на выплаты может один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей или родителей-воспитателей, которые живут вместе с ребенком и ухаживают за ним.
Речь идет о детях с тяжелыми заболеваниями, в частности:
- онкологические заболевания (рак и другие тяжелые формы);
- заболевания крови и кроветворной системы;
- редкие заболевания;
- детский церебральный паралич;
- тяжелые психические расстройства;
- сахарный диабет 1 типа;
- серьезные заболевания почек;
- состояния после тяжелых травм или операций;
- дети, нуждающиеся в трансплантации органов;
- дети с тяжелыми заболеваниями, которым требуется постоянный медицинский уход, обезболивание и поддержка врачей.
Сколько выплачивают
Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для детей и составляет два таких минимума ежемесячно.
По состоянию на 2026 год это ориентировочно:
- около 5 600 грн в месяц — если ребенку до 6 лет;
- около 7 000 грн в месяц — если ребенку от 6 до 18 лет.
Выплату предоставляют на 6 месяцев. Далее нужно будет получить свежую справку от врачей и написать новое заявление — тогда пособие продлевают.
Если же за это время ребенку присвоили инвалидность, выплаты прекращаются.
Как подать заявление
Вам необходимо обратиться:
- лично в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или орган социальной защиты;
- по почте в территориальный орган Пенсионного фонда;
- онлайн через портал или приложение "Дія".
К заявлению необходимо приложить следующий пакет документов:
- Свидетельство о рождении ребенка.
- Паспорт и идентификационный номер того из родителей или опекунов, кто подает заявление.
- Специальную медицинскую справку, подтверждающую диагноз ребенка и необходимость ухода.
- Решение суда или местных органов власти об установлении опеки (это касается только опекунов и приемных семей).
Как ранее сообщали Новини.LIVE, украинцы могут получить гранты на профессиональное обучение и переквалификацию от Датского совета по делам беженцев. Программа поможет безработным и людям с низким доходом освоить новую профессию или повысить квалификацию. Обучение продлится до восьми месяцев, а по его завершении участники получат сертификат или свидетельство.
Также Новини.LIVE рассказывали о помощи от благотворительного фонда Каритас Украина. Программа действует в восьми областях и предусматривает различную поддержку — от денежных выплат и компенсации аренды жилья до ремонта поврежденных домов, обеспечения топливом и помощи в подготовке к зиме. Подать заявку могут переселенцы, владельцы поврежденного жилья, а также семьи, приютившие ВПЛ.