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Главная Финансы До 7 тысяч ежемесячно: украинцам выплатят дополнительные деньги на детей

До 7 тысяч ежемесячно: украинцам выплатят дополнительные деньги на детей

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 12:07
Помощь семьям с тяжелобольными детьми в Украине: размер выплат и условия получения
Мать с ребенком, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине выплачивают дополнительные деньги семьям, ухаживающим за тяжелобольными детьми. Помощь могут оформить родители, опекуны и приемные семьи, а ее размер составляет два прожиточных минимума ежемесячно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию налогоплательщиков Украины.

Претендовать на выплаты может один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей или родителей-воспитателей, которые живут вместе с ребенком и ухаживают за ним.

Речь идет о детях с тяжелыми заболеваниями, в частности:

  • онкологические заболевания (рак и другие тяжелые формы);
  • заболевания крови и кроветворной системы;
  • редкие заболевания;
  • детский церебральный паралич;
  • тяжелые психические расстройства;
  • сахарный диабет 1 типа;
  • серьезные заболевания почек;
  • состояния после тяжелых травм или операций;
  • дети, нуждающиеся в трансплантации органов;
  • дети с тяжелыми заболеваниями, которым требуется постоянный медицинский уход, обезболивание и поддержка врачей.

Сколько выплачивают

Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для детей и составляет два таких минимума ежемесячно.

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По состоянию на 2026 год это ориентировочно:

  • около 5 600 грн в месяц — если ребенку до 6 лет;
  • около 7 000 грн в месяц — если ребенку от 6 до 18 лет.

Выплату предоставляют на 6 месяцев. Далее нужно будет получить свежую справку от врачей и написать новое заявление — тогда пособие продлевают.

Если же за это время ребенку присвоили инвалидность, выплаты прекращаются.

Как подать заявление

Вам необходимо обратиться:

  • лично в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или орган социальной защиты;
  • по почте в территориальный орган Пенсионного фонда;
  • онлайн через портал или приложение "Дія".

К заявлению необходимо приложить следующий пакет документов:

  1. Свидетельство о рождении ребенка.
  2. Паспорт и идентификационный номер того из родителей или опекунов, кто подает заявление.
  3. Специальную медицинскую справку, подтверждающую диагноз ребенка и необходимость ухода.
  4. Решение суда или местных органов власти об установлении опеки (это касается только опекунов и приемных семей).

Как ранее сообщали Новини.LIVE, украинцы могут получить гранты на профессиональное обучение и переквалификацию от Датского совета по делам беженцев. Программа поможет безработным и людям с низким доходом освоить новую профессию или повысить квалификацию. Обучение продлится до восьми месяцев, а по его завершении участники получат сертификат или свидетельство.

Также Новини.LIVE рассказывали о помощи от благотворительного фонда Каритас Украина. Программа действует в восьми областях и предусматривает различную поддержку — от денежных выплат и компенсации аренды жилья до ремонта поврежденных домов, обеспечения топливом и помощи в подготовке к зиме. Подать заявку могут переселенцы, владельцы поврежденного жилья, а также семьи, приютившие ВПЛ.

выплаты деньги социальная помощь социальная защита
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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