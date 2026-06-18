Помощь семьям с тяжелобольными детьми в Украине: размер выплат и условия получения

Мать с ребенком, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине выплачивают дополнительные деньги семьям, ухаживающим за тяжелобольными детьми. Помощь могут оформить родители, опекуны и приемные семьи, а ее размер составляет два прожиточных минимума ежемесячно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию налогоплательщиков Украины.

Претендовать на выплаты может один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей или родителей-воспитателей, которые живут вместе с ребенком и ухаживают за ним.

Речь идет о детях с тяжелыми заболеваниями, в частности:

онкологические заболевания (рак и другие тяжелые формы);

заболевания крови и кроветворной системы;

редкие заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет 1 типа;

серьезные заболевания почек;

состояния после тяжелых травм или операций;

дети, нуждающиеся в трансплантации органов;

дети с тяжелыми заболеваниями, которым требуется постоянный медицинский уход, обезболивание и поддержка врачей.

Сколько выплачивают

Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для детей и составляет два таких минимума ежемесячно.

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По состоянию на 2026 год это ориентировочно:

около 5 600 грн в месяц — если ребенку до 6 лет;

около 7 000 грн в месяц — если ребенку от 6 до 18 лет.

Выплату предоставляют на 6 месяцев. Далее нужно будет получить свежую справку от врачей и написать новое заявление — тогда пособие продлевают.

Если же за это время ребенку присвоили инвалидность, выплаты прекращаются.

Как подать заявление

Вам необходимо обратиться:

лично в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или орган социальной защиты;

по почте в территориальный орган Пенсионного фонда;

онлайн через портал или приложение "Дія".

К заявлению необходимо приложить следующий пакет документов:

Свидетельство о рождении ребенка. Паспорт и идентификационный номер того из родителей или опекунов, кто подает заявление. Специальную медицинскую справку, подтверждающую диагноз ребенка и необходимость ухода. Решение суда или местных органов власти об установлении опеки (это касается только опекунов и приемных семей).

Как ранее сообщали Новини.LIVE, украинцы могут получить гранты на профессиональное обучение и переквалификацию от Датского совета по делам беженцев. Программа поможет безработным и людям с низким доходом освоить новую профессию или повысить квалификацию. Обучение продлится до восьми месяцев, а по его завершении участники получат сертификат или свидетельство.

Также Новини.LIVE рассказывали о помощи от благотворительного фонда Каритас Украина. Программа действует в восьми областях и предусматривает различную поддержку — от денежных выплат и компенсации аренды жилья до ремонта поврежденных домов, обеспечения топливом и помощи в подготовке к зиме. Подать заявку могут переселенцы, владельцы поврежденного жилья, а также семьи, приютившие ВПЛ.