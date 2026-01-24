Видео
Новые стандарты — на сколько выросли зарплаты соцработников

Новые стандарты — на сколько выросли зарплаты соцработников

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 11:00
В Украине выросли зарплаты соцработников — на сколько повысили оклады
Социальная работница возле пожилой женщины. Фото иллюстративное: КИБиТ

С 1 января 2026 года вступило в силу правительственное постановление о повышении должностных окладов для некоторых специалистов. Речь идет о работниках сферы социальных и реабилитационных услуг.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будут получать соцработники в 2026 году.

Читайте также:

Кому и на сколько повысили оклады

Согласно постановлению Кабинета министров от 26.12.2025 №1750 при определении предельных размеров должностных окладов работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг применяется дополнительный коэффициент повышения 2,5.

Как сообщало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, это означает рост должностных окладов примерно на 150%:

  • социальный менеджер (15 тарифный разряд) — с 8 243 грн до 20 607 грн (+150%);
  • специалист по социальной работе (12 тарифный разряд) — с 6 773 грн до 16 932 грн (+150%);
  • младшая медицинская сестра (4 тарифный разряд) — с 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).

В ведомстве ожидают, что повышение оплаты труда позволит сохранить профессиональные кадры и обеспечивать развитие социальных и реабилитационных услуг.

Кто имеет право на надбавки к зарплате за выслугу лет

Действующие нормы законодательства позволяют включать надбавку за выслугу лет в структуру заработной платы отдельных категорий работников. В частности, это:

  • бухгалтеры;
  • государственные служащие;
  • медицинские и педагогические работники;
  • научно-педагогический персонал;
  • другие работники бюджетной сферы.

Сумма надбавки напрямую зависит от продолжительности трудового стажа. В бюджетных учреждениях эти выплаты осуществляются ежемесячно, однако учитывается только тот период работы, который соответствует требованиям профильного законодательства и может быть официально зачислен в стаж.

Ранее мы писали, какие надбавки и доплаты положены учителям в Украине.

Также узнавайте, как оплачивается работа в ночную смену.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
