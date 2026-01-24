В Украине выросли зарплаты соцработников — на сколько повысили оклады

Новые стандарты — на сколько выросли зарплаты соцработников
С 1 января 2026 года вступило в силу правительственное постановление о повышении должностных окладов для некоторых специалистов. Речь идет о работниках сферы социальных и реабилитационных услуг.
Новини.LIVE рассказывают, сколько будут получать соцработники в 2026 году.
Кому и на сколько повысили оклады
Согласно постановлению Кабинета министров от 26.12.2025 №1750 при определении предельных размеров должностных окладов работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг применяется дополнительный коэффициент повышения 2,5.
Как сообщало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, это означает рост должностных окладов примерно на 150%:
- социальный менеджер (15 тарифный разряд) — с 8 243 грн до 20 607 грн (+150%);
- специалист по социальной работе (12 тарифный разряд) — с 6 773 грн до 16 932 грн (+150%);
- младшая медицинская сестра (4 тарифный разряд) — с 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).
В ведомстве ожидают, что повышение оплаты труда позволит сохранить профессиональные кадры и обеспечивать развитие социальных и реабилитационных услуг.
Кто имеет право на надбавки к зарплате за выслугу лет
Действующие нормы законодательства позволяют включать надбавку за выслугу лет в структуру заработной платы отдельных категорий работников. В частности, это:
- бухгалтеры;
- государственные служащие;
- медицинские и педагогические работники;
- научно-педагогический персонал;
- другие работники бюджетной сферы.
Сумма надбавки напрямую зависит от продолжительности трудового стажа. В бюджетных учреждениях эти выплаты осуществляются ежемесячно, однако учитывается только тот период работы, который соответствует требованиям профильного законодательства и может быть официально зачислен в стаж.
