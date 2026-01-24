Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Нові стандарти — на скільки зросли зарплати соцпрацівників

Нові стандарти — на скільки зросли зарплати соцпрацівників

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 11:00
В Україні зросли зарплати соцпрацівників — на скільки підвищили оклади
Соціальна працівниця біля літньої жінки. Фото ілюстративне: КІБіТ

З 1 січня 2026 року набула чинності урядова постанова про підвищення посадових окладів для деяких фахівців. Йдеться про працівників сфери соціальних та реабілітаційних послуг.

Новини.LIVE розповідають, скільки отримуватимуть соцпрацівники у 2026 році.

Реклама
Читайте також:

Кому й на скільки підвищили оклади

Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 26.12.2025 №1750 при визначенні граничних розмірів посадових окладів працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг застосовується додатковий коефіцієнт підвищення 2,5. 

Як повідомляло Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, це означає зростання посадових окладів приблизно на +150%:

  • соціальний менеджер (15 тарифний розряд) — з 8 243 грн до 20 607 грн (+150%);
  • фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд) — з 6 773 грн до 16 932 грн (+150%);
  • молодша медична сестра (4 тарифний розряд) — з 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).

У відомстві очікують, що підвищення оплати праці дозволить зберегти професійні кадри та забезпечувати розвиток соціальних та реабілітаційних послуг.

Хто має право на надбавки до зарплати за вислугу років

Чинні норми законодавства дозволяють включати надбавку за вислугу років до структури заробітної плати окремих категорій працівників. Зокрема це:

  • бухгалтери; 
  • державні службовці; 
  • медичні та педагогічні працівники;
  • науково-педагогічний персонал;
  • інші працівники бюджетної сфери. 

Сума надбавки безпосередньо залежить від тривалості трудового стажу. У бюджетних установах ці виплати здійснюються щомісяця, однак враховується лише той період роботи, який відповідає вимогам профільного законодавства та може бути офіційно зарахований до стажу.

Раніше ми писали, які надбавки та доплати належать вчителям в Україні. 

Також дізнавайтеся, як оплачується робота у нічну зміну

зарплати робота соціальна допомога соціальний захист зарплата
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації