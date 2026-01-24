В Україні зросли зарплати соцпрацівників — на скільки підвищили оклади

Соціальна працівниця біля літньої жінки. Фото ілюстративне: КІБіТ

З 1 січня 2026 року набула чинності урядова постанова про підвищення посадових окладів для деяких фахівців. Йдеться про працівників сфери соціальних та реабілітаційних послуг.

Новини.LIVE розповідають, скільки отримуватимуть соцпрацівники у 2026 році.

Реклама

Читайте також:

Кому й на скільки підвищили оклади

Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 26.12.2025 №1750 при визначенні граничних розмірів посадових окладів працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг застосовується додатковий коефіцієнт підвищення 2,5.

Як повідомляло Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, це означає зростання посадових окладів приблизно на +150%:

соціальний менеджер (15 тарифний розряд) — з 8 243 грн до 20 607 грн (+150%);

фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд) — з 6 773 грн до 16 932 грн (+150%);

молодша медична сестра (4 тарифний розряд) — з 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).

У відомстві очікують, що підвищення оплати праці дозволить зберегти професійні кадри та забезпечувати розвиток соціальних та реабілітаційних послуг.

Хто має право на надбавки до зарплати за вислугу років

Чинні норми законодавства дозволяють включати надбавку за вислугу років до структури заробітної плати окремих категорій працівників. Зокрема це:

бухгалтери;

державні службовці;

медичні та педагогічні працівники;

науково-педагогічний персонал;

інші працівники бюджетної сфери.

Сума надбавки безпосередньо залежить від тривалості трудового стажу. У бюджетних установах ці виплати здійснюються щомісяця, однак враховується лише той період роботи, який відповідає вимогам профільного законодавства та може бути офіційно зарахований до стажу.

Раніше ми писали, які надбавки та доплати належать вчителям в Україні.

Також дізнавайтеся, як оплачується робота у нічну зміну.