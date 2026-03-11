В Ощадбанке есть проблемы с получением Карты киевлянина — что важно знать

Банковское отделение, карты. Фото: Новини.LIVE, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

Получить "Карту киевлянина" в государственном "Ощадбанке" временно стало невозможно. В финучреждении признали наличие проблемы и объяснили, когда можно ждать ее решения.

Какие проблемы в получении Карт киевлянина в Ощадбанке

С просьбой объяснить, когда возобновится возможность оформления пластиковых "Карт киевлянина", обращаются некоторые клиенты в соцсети.

Как отмечается в одном из сообщений, предприятие, занимающееся изготовлением таких карт, пострадало от обстрела, а сроки восстановления неизвестны. В то же время, гражданин отметил, что потребность населения в передвижении общественным транспортом остается актуальной.

"Уточните, пожалуйста, когда будут в наличии пластиковые карты киевлянина? В отделении сказали, что завод по изготовлению карт разбомбили и когда будут карты в наличии — неизвестно. Как ездить в транспорте?", — говорится в обращении.

Что говорят в Ощадбанке

В государственном финучреждении признали наличие проблемы о невозможности пока получить новую пластиковую "Карту киевлянина". Граждан попросили с пониманием отнестись к таким трудностям, ведь они возникли не по вине банка.

Также объяснили, что клиентов госфинучреждения сразу поставят в известность в случае возвращения соответствующей возможности.



"К сожалению, точный срок изготовления карт киевлянина пока сообщить не можем, поскольку проблема не на стороне банка. Как только будет информация — банк обязательно проинформирует клиентов", — добавил представитель Ощадбанка.

Что стоит знать о "Карте киевлянина"

Речь идет о многофункциональной карте, которая дает возможность персонифицировать жителя Киева, и имеет определенные преимущества. Такое платежное средство сочетает различные сервисы, банковские и транспортные.

В частности, "Карта киевлянина" позволяет верификации через BankID для получения онлайн-услуг. Через "Личный кабинет киевлянина" можно осуществлять оплату коммунуслуг, голосовать за петиции и записывать детей в детсады. Также предоставляет владельцу право проезда в муниципальном транспорте, предусматривая для льготных категорий бесплатный проезд. Другим группам людей предоставляются скидки.

Кроме того, карты предусматривают скидки в торговых сетях, в частности в магазинах "Киевхлеб" социальный хлеб стоит на 20-70% дешевле, а в аптеках "Фармация" предоставляются скидки до 25%.

