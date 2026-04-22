Ощадбанк блокирует счета из-за финмониторинга: как забрать средства

В 2026 году в рамках украинского законодательства о финансовом мониторинге Ощадбанк может блокировать гражданам карты для подтверждения законности происхождения средств, а снимает его или предоставляет вывести средства после личной подачи в банковское отделение пакета документов. Известно, как действовать гражданам, которые находятся за рубежом и не имеют возможности лично обратиться в офис банка.

Как вывести заблокированные деньги из Ощадбанка

В этом году Ощадбанк продолжает проверять операции как физических лиц, так и предпринимателей или юридических лиц на предмет легальности средств, согласно части 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В случае появления подозрений финучреждение блокирует счета и просит предоставить дополнительные сведения о платежах. Если документы не подтвердят законности доходов, банк имеет право отказаться от сотрудничества с клиентом.

На такие случаи предусмотрена процедура вывода остатка средств на счета в другие финучреждения в течение 30 календарных дней от принятия соответствующего решения. Клиенты для этого должны подать:

заявление на право вывода остатка средств со счета;

реквизиты счета, открытого в другом финучреждении;

паспорт/другой документ удостоверения личности;

идентификационный код.

Такая процедура требует личного участия владельца заблокированных средств. В связи с этим гражданам, находящимся за пределами страны, несколько сложнее выполнить соответствующее требование.

Об этом рассказала одна из клиенток на портале "Минфин". Она отметила, что снять ограничения через видеозвонок с представителем банка невозможно. Однако в финучреждении беженцам для вывода остатка на счете предусмотрен альтернативный вариант. Если нет возможности прибыть лично, разрешается оформить нотариальную доверенность на другого человека. Он должен предоставить документы банку, после чего сможет от имени клиента закрыть счет.

"Не дают закрыть карту Ощадбанка онлайн, при том, что осталось на карте 19 000 грн, которые не могу даже никуда перевести через финмониторинг, возможности приехать в Украину нет, на горячей линии говорят только самой или доверенному лицу закрывать/давать документы о происхождении средств", — говорится в сообщении.

Какие операции Ощадбанк может расценить как рисковые

Банк при проверке финансовых операций действует по специальным алгоритмам, которые специально не разглашают, чтобы не было возможности обойти ограничения недобросовестным клиентам.

Частым поводом для прекращения сотрудничества с клиентом является осуществление подозрительных платежей. Среди других оснований для прекращения обслуживания клиента:

Финансовые операции, которые по оценкам банка вызывают сомнения в связи с несоответствием указанных доходов; Непредоставление документов, которые позволят проверить деятельность клиента; Недостоверная информация, представленная клиентом; Невозможность идентифицировать лицо, в интересах которого проводилась операция.

