Новые контракты ВСУ: кто из военнослужащих сможет получать до 460 тысяч гривен

Новые премии на фронте: сколько могут получить военные за боевые успехи
Военнослужащим и бойцам отдельных подразделений Национальной полиции будут выплачивать дополнительное вознаграждение. Постановление Кабмина №768 вводит денежные бонусы за выполнение сложных боевых задач и взятие оккупантов в плен. Максимальные выплаты могут достигать 460 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на документ.
Экспериментальная программа будет действовать в течение двух лет. Размер ежемесячных выплат будет зависеть от того, где именно воюет боец:
- До 100 тысяч гривен ежемесячно будут выплачивать за непосредственное участие в боевых столкновениях;
- Ровно 170 тысяч гривен в месяц будут получать те, кто держит оборону на самой линии соприкосновения (сумма будет рассчитываться пропорционально количеству дней);
- По 70 тысяч гривен ежемесячно предусмотрено за выполнение приказов на других участках фронта (также пропорционально времени);
- Доплату в 50 тысяч гривен в месяц установили для бойцов, несущих службу на пунктах управления;
- Надбавки от 15 до 30 тысяч гривен назначены для инструкторов, которые тренируют личный состав;
- Фиксированные 10 тысяч гривен ежемесячно будут начисляться некоторым другим категориям защитников.
- Отдельные премии правительство решило выплачивать за успешные операции прямо на поле боя, причем некоторые бонусы будут начисляться за каждые сутки активных действий:
- По 20 тысяч гривен в сутки будут платить бойцам за возвращение ранее утраченных позиций во время штурма;
- Сразу 40 тысяч гривен в сутки можно получить за успешный захват вражеских укреплений;
- Ровно 100 тысяч гривен государство будет выплачивать за каждого взятого в плен российского военного;
- Премию в 15 тысяч гривен будут начислять, если боец уничтожил оккупанта в ближнем стрелковом или рукопашном бою и это подтверждено командованием.
Однако в правительстве установили верхний финансовый предел. Какие бы сложные задачи ни выполнял боец, общий объем всех выплат не должен превышать 460 тысяч гривен в месяц.
Денежный бонус защитникам будут начислять с 1 июня.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько заплатят военным за уничтожение или захват вражеской техники. Размер таких выплат зависит от ценности цели — от нескольких тысяч гривен за военную технику до более 240 тысяч гривен за корабли противника.
Также Новини.LIVE писали, что украинским военнослужащим и их семьям доступны жилищные и кредитные льготы. Речь идет как об обеспечении жильем, так и о компенсациях за аренду или коммунальные услуги. В некоторых случаях военные могут получить жилье в собственность или денежную компенсацию вместо него, а также воспользоваться скидками на оплату ЖКХ.