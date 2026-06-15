Новые контракты ВСУ: кто из военнослужащих сможет получать до 460 тысяч гривен

Военные ВСУ, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Военнослужащим и бойцам отдельных подразделений Национальной полиции будут выплачивать дополнительное вознаграждение. Постановление Кабмина №768 вводит денежные бонусы за выполнение сложных боевых задач и взятие оккупантов в плен. Максимальные выплаты могут достигать 460 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на документ.

Экспериментальная программа будет действовать в течение двух лет. Размер ежемесячных выплат будет зависеть от того, где именно воюет боец:

До 100 тысяч гривен ежемесячно будут выплачивать за непосредственное участие в боевых столкновениях;

Ровно 170 тысяч гривен в месяц будут получать те, кто держит оборону на самой линии соприкосновения (сумма будет рассчитываться пропорционально количеству дней);

По 70 тысяч гривен ежемесячно предусмотрено за выполнение приказов на других участках фронта (также пропорционально времени);

Доплату в 50 тысяч гривен в месяц установили для бойцов, несущих службу на пунктах управления;

Надбавки от 15 до 30 тысяч гривен назначены для инструкторов, которые тренируют личный состав;

Фиксированные 10 тысяч гривен ежемесячно будут начисляться некоторым другим категориям защитников.

Отдельные премии правительство решило выплачивать за успешные операции прямо на поле боя, причем некоторые бонусы будут начисляться за каждые сутки активных действий:

По 20 тысяч гривен в сутки будут платить бойцам за возвращение ранее утраченных позиций во время штурма;

Сразу 40 тысяч гривен в сутки можно получить за успешный захват вражеских укреплений;

Ровно 100 тысяч гривен государство будет выплачивать за каждого взятого в плен российского военного;

Премию в 15 тысяч гривен будут начислять, если боец уничтожил оккупанта в ближнем стрелковом или рукопашном бою и это подтверждено командованием.

Однако в правительстве установили верхний финансовый предел. Какие бы сложные задачи ни выполнял боец, общий объем всех выплат не должен превышать 460 тысяч гривен в месяц.

Денежный бонус защитникам будут начислять с 1 июня.

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