Нові контракти ЗСУ: хто з військових зможе отримувати до 460 тисяч гривень

Військові ЗСУ, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Військовослужбовцям та бійцям окремих підрозділів Національної поліції платитимуть додаткову винагороду. Постанова Кабміну №768 запроваджує грошові бонуси за виконання складних бойових завдань та взяття окупантів у полон. Максимальні виплати можуть сягати 460 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на документ.

Експериментальна програма діятиме протягом двох років. Розмір щомісячних виплат залежатиме від того, де саме воює боєць:

До 100 тисяч гривень щомісяця виплачуватимуть за безпосередню участь у бойових зіткненнях;

Рівно 170 тисяч гривень на місяць отримуватимуть ті, хто тримає оборону на самій лінії зіткнення (суму рахуватимуть пропорційно дням);

По 70 тисяч гривень щомісячно передбачено за виконання наказів на інших ділянках фронту (так само пропорційно часу);

Доплату в 50 тисяч гривень на місяць встановили для бійців, які несуть службу на пунктах управління;

Надбавки від 15 до 30 тисяч гривень призначили для інструкторів, які тренують особовий склад;

Фіксовані 10 тисяч гривень щомісяця нараховуватимуть деяким іншим категоріям захисників.

Окремі премії уряд вирішив давати за успішні операції прямо на полі бою, причому деякі бонуси рахуватимуть за кожну добу активних дій:

По 20 тисяч гривень за добу платитимуть бійцям за повернення раніше втрачених позицій під час штурму;

Одразу 40 тисяч гривень за добу можна отримати за вдале захоплення ворожих укріплень;

Рівно 100 тисяч гривень держава видаватиме за кожного взятого в полон російського військового;

Премію у 15 тисяч гривень нараховуватимуть, якщо боєць знищив окупанта у ближньому стрілецькому або рукопашному бою і це підтверджено командуванням.

Проте в уряді встановили верхню фінансову межу. Які б складні завдання не виконував боєць, загальний обсяг усіх виплат не має перевищувати 460 тисяч гривень на місяць.

Грошовий бонус захисникам нараховуватимуть з 1 червня.

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Також Новини.LIVE писали, що українським військовослужбовцям та їхнім родинам доступні житлові і кредитні пільги. Йдеться як про забезпечення житлом, так і про компенсації за оренду чи комунальні послуги. У деяких випадках військові можуть отримати житло у власність або грошову компенсацію замість нього, а також скористатися знижками на оплату ЖКП.