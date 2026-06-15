Нові контракти ЗСУ: хто з військових зможе отримувати до 460 тисяч гривень

Нові премії на фронті: скільки можуть отримати військові за бойові успіхи
Військовослужбовцям та бійцям окремих підрозділів Національної поліції платитимуть додаткову винагороду. Постанова Кабміну №768 запроваджує грошові бонуси за виконання складних бойових завдань та взяття окупантів у полон. Максимальні виплати можуть сягати 460 тисяч гривень на місяць.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на документ.
Експериментальна програма діятиме протягом двох років. Розмір щомісячних виплат залежатиме від того, де саме воює боєць:
- До 100 тисяч гривень щомісяця виплачуватимуть за безпосередню участь у бойових зіткненнях;
- Рівно 170 тисяч гривень на місяць отримуватимуть ті, хто тримає оборону на самій лінії зіткнення (суму рахуватимуть пропорційно дням);
- По 70 тисяч гривень щомісячно передбачено за виконання наказів на інших ділянках фронту (так само пропорційно часу);
- Доплату в 50 тисяч гривень на місяць встановили для бійців, які несуть службу на пунктах управління;
- Надбавки від 15 до 30 тисяч гривень призначили для інструкторів, які тренують особовий склад;
- Фіксовані 10 тисяч гривень щомісяця нараховуватимуть деяким іншим категоріям захисників.
- Окремі премії уряд вирішив давати за успішні операції прямо на полі бою, причому деякі бонуси рахуватимуть за кожну добу активних дій:
- По 20 тисяч гривень за добу платитимуть бійцям за повернення раніше втрачених позицій під час штурму;
- Одразу 40 тисяч гривень за добу можна отримати за вдале захоплення ворожих укріплень;
- Рівно 100 тисяч гривень держава видаватиме за кожного взятого в полон російського військового;
- Премію у 15 тисяч гривень нараховуватимуть, якщо боєць знищив окупанта у ближньому стрілецькому або рукопашному бою і це підтверджено командуванням.
Проте в уряді встановили верхню фінансову межу. Які б складні завдання не виконував боєць, загальний обсяг усіх виплат не має перевищувати 460 тисяч гривень на місяць.
Грошовий бонус захисникам нараховуватимуть з 1 червня.
Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки заплатять військовим за знищення або захоплення ворожої техніки. Розмір таких виплат залежить від цінності цілі — від кількох тисяч гривень за військову техніку до понад 240 тисяч гривень за кораблі противника.
Також Новини.LIVE писали, що українським військовослужбовцям та їхнім родинам доступні житлові і кредитні пільги. Йдеться як про забезпечення житлом, так і про компенсації за оренду чи комунальні послуги. У деяких випадках військові можуть отримати житло у власність або грошову компенсацію замість нього, а також скористатися знижками на оплату ЖКП.