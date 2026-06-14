В каких числах украинцам начисляют пенсию и кто получает деньги быстрее: детали

Женщины с сумками идут по улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине начисление пенсий начинается с 4-го числа и продолжается до 25-го числа каждого месяца. Однако есть категории пенсионеров, которым выплаты поступают стабильно в начале каждого месяца.

Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Кто первым получает пенсию в Украине

Так, до 10 числа включительно пенсионные выплаты поступают:

ветеранам войны, участникам боевых действий и людям с инвалидностью, полученной в результате войны;

членам семей погибших военных;

гражданам, имеющим особые заслуги перед страной.

В ПФУ отмечают, что для других категорий граждан закон определяет, что свои выплаты они должны получать ежемесячно не позднее 25 числа того месяца, за который она начислена.

Деньги можно получить по месту фактического проживания. Пока продолжается период выплат, деньги распределяют и начисляют пенсионерам банки и Укрпошта.

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Выплата пенсий через банки зависит от внутренних графиков финучреждений. Но, как правило, деньги поступают в первые дни выплатного периода.

В то же время Укрпошта производит начисления в соответствии с утвержденной инструкцией и официальными графиками. Это может быть:

выдача денег в отделении;

доставка пенсионеру на дом.

Людям с инвалидностью I группы или те, кому требуется посторонний уход, должны подать письменное заявление, чтобы пенсию им доставлял почтальон.

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