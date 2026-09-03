Украинцам увеличат выплаты по инвалидности: кто будет получать от 3000 до 16 000 гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Со следующего года для людей с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью должны увеличиться государственные выплаты. Изменения коснутся не только основного пособия, но и надбавок за уход, поэтому для некоторых получателей разница будет заметна уже в ежемесячном бюджете. Новые правила предусматривают иной подход к расчету выплат — вместо прожиточного минимума будет использоваться базовая величина.

Кому и насколько могут увеличить выплаты с 1 января 2027 года, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

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Какими будут основные выплаты

По новым правилам размер пособия будет зависеть от категории получателя и базовой величины:

Дети с инвалидностью до 18 лет и люди с инвалидностью с детства I группы будут получать 200% базовой величины — от 8000 гривен. Для людей с инвалидностью с детства II группы предусмотрено 100% базовой величины, то есть от 4000 гривен. Люди с инвалидностью с детства III группы будут получать 75% базовой величины — от 3000 гривен.

Окончательные суммы будут зависеть от показателя, который будет установлен в Государственном бюджете на соответствующий год.

Отдельное повышение предусмотрено для детей с инвалидностью до 18 лет, если инвалидность связана с ранением или иным ущербом здоровью в результате воздействия взрывоопасных предметов. С учетом надбавок и доплат такая помощь должна увеличиваться еще на 50% от государственной социальной помощи на ребенка с инвалидностью.

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Как изменятся надбавки на уход

Новый порядок предусматривает иные размеры надбавок для людей с инвалидностью с детства:

Для людей с инвалидностью I группы подгруппы А надбавка составит 200% базовой величины — от 8000 гривен. Для подгруппы Б предусмотрено 100% — от 4000 гривен.

Одиноким людям с инвалидностью с детства II и III групп, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, будут выплачивать 75% базовой величины — от 3000 гривен.

Необходимость в постоянном уходе нужно подтвердить соответствующими медицинскими документами — МСЭК, экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица или ЛКК.

Какие выплаты предусмотрены для детей

Для ребенка с инвалидностью подгруппы А до 18 лет надбавка на уход составит 200% базовой величины — от 8000 гривен.

Для других детей с инвалидностью, если официально установлена потребность в постоянном уходе и имеется соответствующее заключение ЛКК, предусмотрено 100% базовой величины — от 4000 гривен.

Нужно ли будет заново оформлять выплаты

Людям, которые уже получают надбавку на уход до вступления в силу новых правил, повторно подавать документы не нужно. Выплаты будут продолжать начисляться, а их размер пересчитают в соответствии с новыми нормами. Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года при условии подписания закона Президентом.

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