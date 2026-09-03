Українцям підвищать виплати з інвалідності: хто отримуватиме від 3000 до 16 000 гривень

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

З наступного року для людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю мають зрости державні виплати. Зміни торкнуться не лише основної допомоги, а й надбавок за догляд, тож для окремих отримувачів різниця буде помітною вже у щомісячному бюджеті. Нові правила передбачають інший підхід до розрахунку коштів — замість прожиткового мінімуму використовуватимуть базову величину.

Кому і наскільки можуть збільшити виплати з 1 січня 2027 року, розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

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Якими будуть основні виплати

За новими правилами розмір допомоги залежатиме від категорії отримувача та базової величини:

Діти з інвалідністю до 18 років та люди з інвалідністю з дитинства I групи отримуватимуть 200% базової величини — від 8000 гривень. Для людей з інвалідністю з дитинства II групи передбачено 100% базової величини, тобто від 4000 гривень. Люди з інвалідністю з дитинства III групи отримуватимуть 75% базової величини — від 3000 гривень.

Остаточні суми залежатимуть від показника, який буде встановлено в Державному бюджеті на відповідний рік.

Окреме підвищення передбачене для дітей з інвалідністю до 18 років, якщо інвалідність пов’язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров’я через вибухонебезпечні предмети. З урахуванням надбавок і доплат така допомога має збільшуватися ще на 50% від державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю.

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Як зміняться надбавки на догляд

Новий порядок передбачає інші розміри надбавок для людей з інвалідністю з дитинства:

Для людей з інвалідністю I групи підгрупи А надбавка становитиме 200% базової величини — від 8000 гривень. Для підгрупи Б передбачено 100% — від 4000 гривень.

Одиноким людям з інвалідністю з дитинства II та III груп, які потребують постійного стороннього догляду, виплачуватимуть 75% базової величини — від 3000 гривень.

Потребу в постійному догляді потрібно підтвердити відповідними медичними документами — МСЕК, експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або ЛКК.

Які виплати передбачені для дітей

Для дитини з інвалідністю підгрупи А до 18 років надбавка на догляд становитиме 200% базової величини — від 8000 гривень.

Для іншої дитини з інвалідністю, якщо офіційно встановлена потреба в постійному догляді та є відповідний висновок ЛКК, передбачено 100% базової величини — від 4000 гривень.

Чи потрібно буде заново оформлювати виплати

Для людей, які вже отримують надбавку на догляд до набрання чинності новими правилами, повторно подавати документи не потрібно. Виплати продовжать нараховувати, а їхній розмір мають перерахувати відповідно до нових норм. Нові правила мають запрацювати з 1 січня 2027 року за умови підписання закону Президентом.

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