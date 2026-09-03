Пособие по уходу за инвалидом: сколько платят и как оформить в 2026 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Люди, которые постоянно ухаживают за близкими с инвалидностью вследствие психического расстройства, могут получать от государства ежемесячное пособие. Для этого необходимо соответствовать установленным условиям и подтвердить необходимость постоянного постороннего ухода. Известно, как оформить выплату.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кто может получать пособие

Пособие назначается дееспособному лицу, ухаживающему за человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства. Обязательное условие — заключение врачебной комиссии о том, что человек с инвалидностью нуждается в постоянном постороннем уходе.

Лицо, осуществляющее уход, должно быть зарегистрировано или постоянно проживать вместе с человеком, за которым ухаживает. При этом факт работы не лишает права на пособие.

На какой срок назначают выплату

Обычно пособие назначают на шесть месяцев. Для неработающих пенсионеров предусмотрен более длительный срок — 12 месяцев.

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Сколько можно получить

В 2026 году максимальная сумма пособия составляет 3209 гривен в месяц. Фактический размер выплаты зависит от доходов семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения. Закон определяет размер пособия с учетом совокупного дохода семьи, но выплата не может превышать прожиточный минимум на одного человека.

Какие документы необходимы

Для оформления пособия необходимо подать:

заявление;

декларацию о доходах;

справки о доходах, если необходимая информация отсутствует в государственных реестрах и ее невозможно получить в Пенсионном фонде по запросу;

заключение врачебной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода за лицом с инвалидностью;

копию выписки из решения экспертной группы по оценке повседневного функционирования или соответствующую справку к акту осмотра МСЭК.

Если заявитель и человек с инвалидностью зарегистрированы по разным адресам, но фактически проживают вместе, дополнительно требуется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства по месту фактического проживания.

Когда начинают выплачивать деньги

Пособие назначается с месяца обращения, если все необходимые документы были поданы в течение этого месяца. Поэтому после возникновения права на выплату важно не откладывать подачу документов.

Куда обращаться

Оформить пособие можно одним из удобных способов:

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

в ЦНАПе;

через уполномоченное должностное лицо городского, поселкового или сельского совета.

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