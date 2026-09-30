ПриватБанк оновить умови для деяких карток з 1 жовтня: деталі змін

Банківська картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

З 1 жовтня 2026 року держфінустанова "ПриватБанк" змінить правила обслуговування для окремої категорії клієнтів. Йдеться про підвищення порогу мінімальних витрат за картками міжнародної платіжної системи Visa, які дають право на доступ до безкоштовних сервісів.

Про те, кого саме чекають зміни, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кого торкнуться нові правила ПриватБанку з 1 жовтня

Згідно з інформацією банку, йдеться про запровадження змін для преміальних карток Visa. Очікується підвищення рівня мінімальних витрат, що дає безкоштовний доступ до преміальних послуг.

Оскільки суми зростуть, власники повинні будуть витрачати за картками більше, щоб надалі користуватися перевагами преміальних банківських продуктів.

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"Важливо! З 1 жовтня 2026 року сума витрат для безкоштовного доступу до сервісів збільшується: для Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite Premium та Private", — йдеться у повідомленні фінустанови.

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Як зміняться суми для витрат у банку

Як зазначається, залежно від картки, новий рівень витрат коливатиметься від 10 000 до 30 000 грн.

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Зокрема, з наступного місяця для власників карток Visa Platinum мінімальний поріг встановлять на рівні 10 000 грн/місяць. Йдеться про здійснення безготівкових покупок у торгових точках та інтернеті.

Для карток Visa Signature можливість безкоштовного доступу до преміальних привілеїв з'явиться не з суми витрат від 10 000 грн на місяць, як нині, а вже з 20 000 грн.

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Для власників Visa Infinite Premium та Visa Infinite Private вимогу підвищать до 30 000 грн/місяць.

При цьому фінустанова враховує витрати за розрахунковий період без останніх п'яти днів перед отриманням доступу до сервісу. Через це необхідно використати потрібну суму до цього дедлайну перед розрахунковим вікном.

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Що стане платним для карток за невиконання умов

У разі, якщо власники преміальних карткок не наберуть мінімальний поріг витрат, то втратять безкоштовний доступ до низки до цього доступних послуг. Зокрема, для картки Visa Signature:

DragonPass — бізнес-зали в аеропортах (десять безплатних відвідувань щороку плюс два гості за кожне відвідування); Fast Track International — пришвидшене проходження формальностей в аеропорту (десять безплатних разів за рік); "Бібліотека ПриватБанку" у застосунку Librarius — безкоштовний доступ до цифрових та аудіокниг на рік; Телемедицина та е-підписки преміального пакету.

Для власників карток Visa Infinite Premium та Visa Infinite Private право на доступ до бізнес-залів залишиться без обмеження на відвідування, однак почнуть діяти окремі часові умови.

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Для того, щоб перевірити виконання умов та користуватися сервісами Visa, можна пройти перевірку витрат через:

чат-бот Visa Ukraine;

застосунок Visa Airport Companion.

Для входу до бізнес-зали система зафіксує QR-код після успішної перевірки. Для "Бібліотеки ПриватБанку" в Librarius необхідно підтвердити право через чат-бот — після чого надійде персональне посилання для здійснення реєстрації.

Що ще змінилося у ПриватБанку восени

Також восени для клієнтів державного банку, які здійснюють міжнародні перекази скасували пільгові правила.

ПриватБанк у вересні підвищив комісії за відповідні операції. Зокрема:

вартість переказу з іноземної картки на картку банку зросла з 1% до 1,5%;

відправка коштів з валютної карти за кордон — з 1% до 2%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в разі рекомендації карток "Універсальна" чи "Універсальна Gold" від ПриватБанку другові, то банк нарахує 150 грн. Для цього важливо, щоб він до цього не мав кредитної карти або не було відкритої карти понад шість місяців.

Ще Новини.LIVE писали про те, які нині комісії у ПриватБанку за перекази коштів на картку українського банку. Фінустанова стягує 0,5% від суми, мінімально 5 грн. Тобто у разі переказу 1 000 грн комісія дорівнюватиме 5 грн, а в разі переказу 10 000 грн — 50 грн.