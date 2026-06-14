Украинцам советуют иметь дома запас наличных: сколько денег стоит отложить

Деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE

В условиях войны, регулярных атак на энергетическую инфраструктуру и возможных технических сбоев многие уже убедились, что доступ к банковским сервисам не всегда гарантирован. Именно поэтому украинцам стоит иметь определенную сумму наличными дома. При этом важно определить разумный объем такого резерва, чтобы он помог в критической ситуации, но не создавал дополнительных рисков.

О том, как рассчитать оптимальный наличный запас, рассказала Новини.LIVE финансовый консультант Елена Коник.

Сколько наличных рекомендуют хранить дома

Запас наличных, отмечает эксперт, сегодня является важной составляющей финансовой безопасности. Ведь во время войны никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств — от длительных отключений электроэнергии до временных перебоев в работе банковских сервисов.

Однако финансовый консультант предостерегает и от другой крайности - накопления слишком больших сумм дома. Учитывая ситуацию с безопасностью и постоянные обстрелы украинских городов, хранение значительных сбережений в жилье может быть рискованным.

При формировании такого резерва Елена Коник советует ориентироваться на уровень собственных доходов и ежемесячных расходов.

Читайте также:

В частности, рекомендуемый запас составляет:

при доходе до 20 тыс. грн в месяц — от 2 до 10 тыс. грн;

при доходе до 40 тыс. грн — от 4 до 20 тыс. грн;

при доходе до 100 тыс. грн — от 7 до 40 тыс. грн.

"В целом лучше держать запас наличных, равный 1-1,5 месячных расходов семьи. Все, что выше — переводить на банковские счета, депозиты или распределять в различные финансовые инструменты", — считает эксперт.

Почему не стоит хранить дома слишком много денег

Украинское законодательство не устанавливает ограничений по сумме наличных, которую человек может держать дома. Однако, как отмечает консультант, накапливать избыточные средства в наличной форме нецелесообразно.

Причина заключается не только в риске кражи или повреждения имущества. Деньги, которые длительное время лежат без движения, постепенно теряют свою покупательную способность из-за инфляции, а значит не работают на владельца.

Не менее важно правильно выбрать место для хранения резерва. Держать сбережения в легкодоступных местах эксперт не советует.

"Эффективными местами для хранения наличности является сейф, или в наших реалиях — огнеупорные хранилища, которые могут спасти и наличные, и документы или драгоценности в случае пожара", — отметила она.

Если сейфа нет, стоит распределить средства между несколькими надежными тайниками. Также опасно разглашать информацию о месте хранения наличных даже близкому кругу знакомых.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему нельзя выбрасывать чек из банкомата. Квитанция содержит сведения, которые не стоит оставлять без присмотра. Этой информацией могут воспользоваться мошенники.

Также Новини.LIVE писали, какая сумма наличных, снятая в банкомате, может привлечь внимание налоговой. Финучреждения устанавливают лимиты на наличные операции. Превышение ограничений станет причиной для финмониторинга.